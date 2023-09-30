【國際學校】曹敏莉10歲二仔是籃球健將　3子女讀漢基國際學校貴絕全港

▲ 曹敏莉的3名子女入讀漢基國際學校，學費貴絕全港。

41歲的前港姐冠軍曹敏莉（Mandy）婚後專心相夫教子，悉心栽培三名子女，培育他們成為多才多藝的精英，當中二仔更是籃球健將。曹敏莉安排子女入讀漢基國際學校，學費貴絕全港，單是學費支出每年已逾80萬。

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2010年曹敏莉與坐擁億萬身家的金融才俊張家傑結婚，夫妻育有11歲大女Dora、10歲二仔Marco和6歲細仔Leo，一家五口現居於半山過千呎複式豪宅。曹敏莉近年專心相夫教子，在今年新學年開學時，她在社交平台上載三子女的開學照，齊齊穿上漢基國際學校（Chinese International School，CIS）的校服，他們分別就讀Year 7、Year 5及Year 2。

日前曹敏莉在IG發帖祝賀二仔Marco 10歲生日，寫道︰「從你來到我生命的那一刻起，你就給我帶來了無法估量的快樂和愛」。她還分享了Marco的成長影片，同時回顧她10年的育兒經歷。Marco熱愛打籃球，影片中亦有他打籃球的英姿。今年7月，曹敏莉分享兒子在加州大學洛杉磯分校（UCLA）參加籃球訓練營，形容這是他幾個月來一直期待的。媽媽高興看到他發揮出了最好的水準，也很享受訓練和比賽。

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CIS深受富二代歡迎

漢基國際學校深受本港富二代歡迎，富二代校友包括劉鑾雄（大劉）子女劉鳴煒、劉秀融及劉秀盈、李澤鉅子女、徐子淇及李家誠子女等。

該校學費是全港最昂貴，翻查資料顯示，CIS學費比起弘立、耀中和香港國際學校都要高，於2023至24學年，CIS一年級至六年級的學費高達$258,200，七至十三年級則收$304,900至$309,000不等。此外，2018至19學年及之後入學漢基的學生，須每年繳交年度建校費$28,000。而新生若被確認獲取錄，亦須立即繳交15萬港元留位費。

CIS於1983年創校，位於北角寶馬山，設有幼稚園及中小學部，早於1992年啟動IB預科課程，是香港最早採用IB課程的國際學校，到2002年開始中學IB項目。據CIS學校網頁資料顯示，學生歷年IB成績高達99%合格率，平均分達到40.89，有73%學生獲得40分或以上總分。

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責任編輯︰王明芳