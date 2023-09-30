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《A.I. 創世者》引發觀眾反思　激光飛船掠過維港兩岸

娛樂 12:11 2023/09/30

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

時今日，A.I.人工智能無處不在，聊天機械人ChatGPT、Google A.I. 機械人Bard已經進入普羅大眾日常生活，未來發展勢不可擋。假如有一天A.I.人工智能向人類開戰，將會造成怎樣的局面？

《俠盜一號：星球大戰外傳》（Rogue One: A Star Wars Story）、《哥斯拉》（Godzilla）導演加利夫愛德華斯（Gareth Edwards）執導及編劇最新科幻動作驚慄鉅製《A.I. 創世者》（The Creator），以A.I.與人類的未來戰爭為主題，引發觀眾反思。

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當中演員包括：《天能》（Tenet）金球提名男星尊大衛華盛頓（John David Washington）、《永恆族》（Eternals）陳靜（Gemma Chan）、《潛行凶間》（Inception）日本影帝渡邊謙（Ken Watanabe），以及《冰之驕女》（I, Tonya）金像女星愛麗遜珍妮（Allison Janney）。

另外，為宣傳影片，製作多張在《A.I. 創世者》中巨型激光飛船掠過維港兩岸、太平山山頂、青馬大橋的照片，製作，頗為有趣。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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