【工業事故】圓方地盤兩死工業意外　大判工程經理被控誤殺還押12月再訊

西九圓方地盤兩死工業意外，繼二判負責人被控誤殺提堂後，大判工程經理亦被控1項誤殺罪，今（30日）被押解往屯門裁判法院提堂。裁判官將案件押後至12月27日再提堂，以等候進一步調查，被告申請保釋被拒，還押懲教看管，將於下周四（10月5日）於九龍城裁判法院申請保釋覆核。



被告葉禮彬（40歲），報稱公司經理，被控1項誤殺罪指，被告於2023年9月23日與24日之間，在九龍柯士甸道西圓方金門地盤演藝綜合劇場及地庫延伸部分L2內，非法殺死男子劉浩祥及郭伙記。



被告暫時毋須答辯，控方申請押後案件，以待進一步調查，並反對被告保釋，被告則申請保釋。裁判官聽罷陳詞後，拒絕被告保釋申請，案件押後至12月27日，於九龍城裁判法院再訊，其間被告還押懲教看管，被告將於下周四（10月5日）在九龍城裁判法院申請保釋覆核。

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記者：林育慧