【香港人在北京】吳若希入行13年首當女一　視帝陳展鵬讚Jinny有演戲天分

▲ 《香港人在北京》

陳展鵬、洪永城、吳若希、蔡潔、戴祖儀、傅嘉莉、吳業坤和陳星妤等參演TVB劇《香港人在北京》，將接棒外購劇《長風渡》播出。

《香港人在北京》講述一班香港人在北京生活遇到的趣事，Lucky Man徐港仁（陳展鵬飾）原本事業一帆風順，卻因與太太鄺海倫（吳若希Jinny飾）投資失敗損失慘重。

此時，港仁獲公司委派到北京公司出任CEO，以為翻身有望的港仁帶同太太北上發展，但實情是被昔日宿敵明升暗降，為了面子只好被逼留在北京。

另邊廂港仁弟弟徐港文（洪永城Tony飾）及妹妹徐寶怡（戴祖儀Joey飾）各因不同原因去到北京投靠哥哥，最終一家人集思廣益、發揮「唔得都要得」的香港人精神，將廢棄工廠打造成文創園。

鬥氣一家鬧笑話

《香港人在北京》劇情主打輕鬆、溫馨路線，展鵬、Jinny、Tony和Joey組成鬥氣一家人，在劇中鬧出連串笑話。

視帝展鵬今年先後在《隱形戰隊》及《隱門》飾演大奸角匡勝天及亦正亦邪的莊子喬，經歷完兩個比較沉重的角色後，展鵬今次搣甩暗黑風大晒喜劇細胞，除了會爆笑演繹港人在內地遇上的文化差異笑話外，還會大晒惹笑港普。

Jinny飾演的鄺海倫是一位事務律師，除了做跟得老婆跟老公北上發展默默支持老公，必要時又會為老公出頭，非常有情有義。雖然二人恩愛非常，但卻因港仁在北京重遇失婚舊朋友蘇菲（蔡潔飾），迎來一場中年婚姻危機。

展鵬：好多對手完全未合作過

展鵬受訪時坦言《香港人在北京》是他一直期待的喜劇，說：「今次好多對手係完全未合作過，大家喺現場有好多火花。」

講到劇中的爆笑港普，展鵬笑言：「好多年前喺內地拍戲時真係講港普，以前講同聽都有問題，依家識多咗好多普通話，所以今次講番港普都冇以前咁淋漓盡致。」

談到與Jinny首度合作便要飾演夫妻，展鵬大讚Jinny有天分：「佢係一個好有天分嘅歌手同演員，佢有幾樣嘢做得比我好，有一場戲佢要喺屋企好性感咁去勾引我，我從未見過咁嘅佢，佢拿捏得好好，反而我係有啲怕醜！」

Jinny今次是其入行13年首度升呢女一，問到心情會否特別緊張？她笑言：「唔會呀，因為我每次做配角嘅時候都當自己係主角咁樣去做，由於接到角色時已經知道係一套輕鬆小品，所以演戲之前長期提醒自己，千祈唔好有包袱，要去到盡，唔得都要得！」

談到與展鵬均是星爸星媽，私底下有否交流湊B經？

Jinny說：「有呀，因為展鵬帶埋囡囡一齊返內地開工，所以成日見到小豬比（展鵬女兒）同爸爸媽媽嘅相處，令到我好掛住自己嘅小朋友，所以我都成日攬住佢個女一解我思女之愁！」

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