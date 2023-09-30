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【昔日童星】星爸誤指兒子考不上大學被罵　18歲童星再惹關注近況曝光

育兒經 14:18 2023/09/30

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昔日台灣童星小小彬已經18歲。（網上圖片）

台灣童星彬彬家族的長子溫玄燁，藝名為小小彬，2歲時客串台視的《星星知我心2007》出道。2009年於偶像劇《下一站，幸福》，憑著可愛又精湛的演技令他一炮而紅，香港的觀眾對他也不會陌生，而小小彬還有個童星弟弟溫玄煜，藝名「迷你彬」。

小小彬上小學後就不再拍戲，專心讀書。事隔多年，他如今已經18歲，長大成人，對於昔日拍戲沒印象，更指︰「對小時候的事已經完全沒有記憶了」。

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小小彬的爸爸溫兆宇亦是童星出身，1983年拍攝連續劇《星星知我心》走紅，藝名為「小彬彬」，談到孩子的近況，小彬彬說兒子已經滿18歲，可以自己回答了，因為「上次幫小小彬回答了一個問題，結果被兒子罵狗血淋頭。」之前他上節目時說兒子沒考上大學，讓小小彬傻眼，嫲嫲亦要出來澄清，孫兒是沒有考上第一志願大學，不是沒考上大學。

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事實上小小彬考上了淡江大學法語系，已開學三個星期。原來小小彬一向喜歡外語，最喜歡的是日文，讀華岡藝校時就有上過日文課，也會與日文的同學用日文簡單對話。他選擇大學讀語言系是想多學一種外語，但對法語有沒有興趣還要看將來學習情況，如果上堂後不喜歡也不排除轉系。

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責任編輯︰王明芳

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