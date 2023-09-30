【你好，我的大夫】蔡思貝角色討好吸正評　何廣沛拍餵食戲怕醜爆笑

▲ 《你好，我的大夫》

蔡思貝、何廣沛主演的TVB劇《你好，我的大夫》在昨晚（9月29日）一集不單主線及單元角色故事發展均有推進，主線及單元角色的經歷更再現重疊情況。

兩對備受不育問題困擾的夫婦娜娜（陳善渝飾）及迅賢（謝東閔飾）、一宇（姚宏遠Lucas飾）及敏嫣（周麗欣Doris飾），分別在清勁（何廣沛飾）及嘉應（蔡思貝飾）幫忙及調理下成功懷孕，可惜最終兩個個案均空歡喜收場，連環得悉噩耗的嘉應大受打擊崩潰爆喊。

▲ 陳善渝演有不育問題的太太。

臉上滿是淚痕的嘉應全程喊得真摯又無助，我見猶憐，不少網民看畢直呼揪心：「演得好好，结尾这段真的看哭了」、「嘉應太慘了」、「思貝喊得好有層次」。

其實自《你好，我的大夫》播出，思貝已吸獲不少正評，網民除讚她無論年青或是當了中醫後的造型均甚有女人味外，有不少人指因嘉應一角對思貝改觀：「哭得好看又感人」、「這角色人設超討好。另外，有內地網民指思貝是演技擔當，微表情做得好之餘，更指嘉應是「繼癲姐之後又一吸粉角色」。

對於正評，思貝說：「好開心網民和觀眾都對我這個角色很多感受，有跟我一起哭，有跟我一起生氣，還有跟我一起墮入愛河的。讓我很感動的就是還有註冊中醫跟我說，他們以為我的手法是替手的，說看起來十分專業。」

讚思貝廣沛有CP感

思貝在《大夫》中確實甚有發揮，除了要處理大量感性場口及喊戲，與廣沛的談情場口亦是多不勝數，例如清勁幫嘉應吹頭暖頸、兩款三文治撈亂食、情侶DIY藥囊及「回憶中的梳乎厘」等，思貝百分百冧樣配以廣沛呆萌暖男眼神，不少觀眾看到心心眼，大讚二人有CP感。

談到劇中咀戲，思貝笑指沒有實際統計過與廣沛錫了多少次，但指二人刻意設計了不同形式的吻戲以配合劇情：「拍攝回憶片段時，我哋會想營造出最純粹嘅甜蜜，另外亦有些百厭青春的、心痛安慰的，以及甜蜜心動的。我和廣沛都會作事前溝通，看看每場戲需要的是什麼感覺，最後有共識地進行。」

思貝又爆料指拍攝餵食三文治甜蜜片段時，廣沛一度因為害羞忍不住笑場，結果令全場工作人員也齊齊爆笑。

昨晚劇情亦留下很大懸念，先是嘉應談到女人小產話題時黯然神傷，並似是身同感受說了一句：「始終有過生命喺肚入面，突然消失咗，對一個女人嚟講好大傷害。」

之後，當她得悉敏嫣求生B再度中空寶時，鏡頭穿插了嘉應獨自躺在手術床上的場口，種種迹象均顯示嘉應之前似乎曾經懷孕及流產，經手人更極有可能是懵然不知的清勁。

外，思貝續指，原來拍攝該段情緒戲背後亦有趣事。

她爆料說：「該場戲是一take過的，主要想表現出那種突如其來的無助感。我記得當時叫了現場一位導演幫忙讀敏嫣的對白，那位導演竟用了哭腔演繹，結果我只能叫停他並著他用回正常語調，否則我就會笑不攏嘴，想起也覺得很搞笑。」

最新影片推介：