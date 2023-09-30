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【After Class】Chantel計劃回港修讀大學　姚焯菲想參加迎新營結識新朋友

娛樂 13:58 2023/09/30

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姚焯菲出席簽書會。

剛踏入17歲的姚焯菲（Chantel）近日趁放假返港，除了與逾200位小菲象開生日會外，昨日（9月29日）中秋節姚焯菲於某商場舉行簽名會，為首本個人相集宣傳之外，更與一眾小菲象一起過節。

Chantel今次推出的相集是記錄去年的美好回憶，更會聯同單曲CD一起發行，Chantel於相集裡有不同的造型，她希望給予粉絲不一樣的感覺。

【After Class】姚焯菲17歲生日與二百小菲象開P　答謝粉絲生日應援Chantel預告年尾出歌【有片】

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姚爸爸給予自由度

今年2月Chantel離港赴新西蘭升學，入讀當地的貴族女校，更不時拍Vlog向「小菲象」更新近況。不過明年Chantel就升讀大學，近日亦開始為升大學做準備，笑稱升學問題讓她感頭痕。

她接受媒體訪問時透露有報讀香港的大學，不過她亦有報讀其他國家的大學，包括英國、美國、加拿大和澳洲，她又說爸爸給予很大自由度，由她自己去挑選心儀學校。

Chantel續說交由上天安排，看看屆時那間學校取錄她。

今年2月，姚焯菲往紐西蘭升學。（取自微博）

想去Ocamp識朋友

近年屢次爆出大學迎新營（Ocamp）玩法過火，多間大學爆出Ocamp風化案，繼香港大學迎新營發生爆疑非禮案，一名教育大學男學生涉嫌在Ocamp期間強姦一名女學生後，嶺南大學Ocamp又爆醜聞。

對此，Chantel直言有聽聞，至於可覺得學生玩法越界，Chantel即稱不清楚，因為自己未看過相關片段，但Chantel不會為此抗拒參與迎新營，因為是認識同學的好機會。

不過迎新營有不少意淫的遊戲，Chantel即稱屆時才作打算，始終未肯定是否回港升學。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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