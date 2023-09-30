【致命惡菌】男子無視傷口徒手處理生豬肉後發高燒　求醫揭感染豬鏈球菌險喪命 【附6大感染症狀】

▲ 男子手有傷口徒手處理生豬肉後發高燒，求醫揭感染豬鏈球菌險喪命 。

中秋假期開始，不少人會趁機在家煮大餐宴請親朋好友，但記得處理生肉時必定要小心。近日，深圳有男子於家中煮飯時，疑未有為意手上有傷口，於沒有任何防護下徒手處理生豬肉時感染了豬鏈球菌病，從而患上腦炎險喪命。

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根據內地傳媒報導，事主阿力（化名）是一名建築工人，近日突然發起高燒，且伴隨頭暈、頭痛和行走不穩的情況。他原先未有為意，後來病情卻日益惡化，不但意識不清，更出現失聰情況。其家人見狀，於是立即將他送院，並需留醫加護病房。由於認為阿力有中樞神經系統感染，醫生於是為他行了腰椎穿刺，並進行腦脊髓液培養和血液培養，結果報告發現原來病患感染了豬鏈球菌病。

阿力後來亦需被轉入深圳市人民醫院感染性疾病科就醫，醫生與他了解後，才得知他曾帶著傷口下廚，其間徒手處理了好幾次生豬肉。醫生推測，正是阿力手上的傷口引「菌」入室，在他用受傷的雙手徒手清洗、接觸生豬肉後，豬肉上的病原體通過傷口通過傷口進入血液繁殖，導致感染並侵犯到了中樞神經系統。

豬鏈球菌經破損的皮膚傷口進入人體

據衞生防護中心，豬鏈球菌感染是通過直接接觸傳播，細菌通常經破損的皮膚傷口進入人體，亦有可能經進食或通過黏膜而傳播。潛伏期由數小時至兩星期不等。

如感染豬鏈球菌，最常引致腦膜炎，病徵包括：

發燒

頭痛

嘔吐

皮下出血

少數情況會出現：敗血病、心內膜炎、關節炎、支氣管肺炎和中毒性休克綜合症。

常見併發症：永久性失聰

衞生防護中心建議，如有傷口，處理生豬肉時應用防水敷料妥善覆蓋傷口，或可佩戴手套慎防損傷。接觸豬隻後後，應儘快以梘液和清水清潔雙手。

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責任編輯：羅嘉欣