【主題攝影展】名攝影師夏永康操刀 李政宰遊走澳門鄭家大屋重現復古氣派

位於「澳門銀河™」綜合度假城內的藝文空間「銀河藝萃」，自2021年7月揭幕以來，一直積極配合澳門特別行政區政府及相關機構開展各類藝文活動，銀娛將於「銀河藝萃」呈獻著名導演及攝影師夏永康在澳門的首次個人攝影展 —《夏永康+853澳門瞬間》，展期由即日起至2023年12月29日，由夏永康多年的合作夥伴、資深時尚總監Sean Kunjambu策展以及知名媒體VOGUE香港版支持展出。

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該展覽於9月29日在「銀河藝萃」舉辦了盛大的開幕典禮。澳門特別行政區政府旅遊局代局長程衛東先生、澳門特別行政區政府文化局副局長鄭繼明先生、銀娛首席營運總監—澳門祈嘉杰先生、「銀河藝萃」執行董事呂嘉瑩女士、VOGUE香港版出版人歐詠詩女士、VOGUE香港版特約編輯何芓諄女士、國際影星李政宰先生和陳靜女士(Gemma Chan)，以及著名導演及攝影師夏永康先生均出席了開幕典禮，一同見證和慶祝是次攝影展的揭幕。

▲ 左起著名導演及攝影師夏永康、國際影星陳靜及李政宰合照。

電影紅星檔案照片

其中由李政宰和陳靜領銜，李治廷、栢天男、林德信、張翡玶、林愷鈴及蔡穎恩等藝人現身撐場，吸引了眾多影迷和觀眾到場支持。李政宰亦表示對展覽充滿期待，因他與夏永康合作的系列大片也將於是次展覽中展出。展覽的另亮點則是夏永康為鞏俐、桂綸鎂、杜鵑、黃曉明等一眾電影界最具代表性的人物拍攝的檔案照片。

《夏永康 +853 澳門瞬間》攝影展於「銀河藝萃」設立三個分展區，結合多媒體的呈現方式，讓觀眾在沉浸感十足的氛圍裡開啟一段獨特的藝術之旅。除了夏永康在澳門拍攝的系列精選圖片，本次展覽的重點展品還有取景於名列澳門世界遺產之一的鄭家大屋，由夏永康和Sean Kunjambu聯手創作、由主演《魷魚遊戲》的國際影星李政宰出鏡為VOGUE香港版拍攝的一輯照片。李政宰自在遊走於這間澳門現存最古老的中式庭院大宅，演繹著復古懷舊的華麗視覺大片。

▲ 親民的李政宰即場派心。

▲ 李治廷亦現身撐場。

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