【兒童消滯】中秋節大吃大喝致消化不良　消滯湯水飲品推介適合一家大細

▲ 中秋節大吃大喝致消化不良，消滯湯水飲品推介。（iStock圖片）

中秋節不少得食月餅應節，不過大時大節小朋友容易吃得太多，令腸胃難以消化，甚至出現肚脹及便秘的情況。湯水專家張佩芳（芳姐）分享一款消滯湯水，有助促進小朋友的腸蠕動，並有健脾消食、潤腸通便之效用。另外有兩款飲品都有助消滯，一家大細都適合飲用。

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湯水專家張佩芳（芳姐）在個人網誌分享一款湯水「馬蹄穀芽麥芽粟米湯」，有健脾胃、消積滯及去濕氣等功效，且對幼兒消化不良、腹瀉、便秘、小便黃和口氣大等都有幫助。

材料當中，馬蹄含有粗蛋白及澱粉等物質，能促進小朋友腸的蠕動，對幼兒食積及大便秘結有幫助；而無花果亦有健脾消食、潤腸通便及降血脂的功效。麥芽、穀芽則同樣具有消食化滯、健脾開胃的功效。

材料︰穀芽5錢、麥芽5錢、粟米1支、馬蹄 6粒、無花果3粒

製法︰

1. 將粟米去衣，連鬚洗淨切段。

2. 馬蹄去皮切片。

3. 把穀芽、麥芽浸洗。

4. 無花果切片。

5. 全部材料用5碗水煮1小時成2碗，即可供幼兒一天分服。

▲ 馬蹄穀芽麥芽粟米湯（張佩芳網誌圖片）

3分鐘自製消滯飲品

湯水之外，都可用山楂或陳皮焗水飲，山楂或陳皮這兩種具有行氣作用的中藥，加強滯留胃部食物的消化作用，注意的是因山楂味道帶酸，如本身胃酸較多、容易胃部不適者，宜選用陳皮來消滯。食滯之外，或伴隨喉嚨痛，想急救喉嚨痛，可飲用清潤利咽的羅漢果及胖大海水。

山楂或陳皮焗水

材料︰山楂9克或陳皮6克

製法︰熱水焗泡1至2分鐘，全日反覆沖飲。

羅漢果及胖大海焗水

材料︰羅漢果半個或胖大海3至4粒

製法︰熱水焗泡，全日反覆沖飲。

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責任編輯︰王明芳