【失眠問題】常加班至深夜12點 　25歲女程式員長期失眠致腦損傷

▲ 常OT至深夜12點 ，25歲女程式員長期失眠致腦損傷。

失眠是屢見不鮮的都市病，但如果長期沒有改善，小心對腦部產生傷害！內地西安有一名25歲，從事IT行業的女子，一直有失眠問題。由於覺得自己肝臟不適，加上記憶力每況愈下，她於是近日到醫院作詳細檢查，竟發現腦部有功能損傷。

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根據內地傳媒報導，該名年僅25歲，姓宋的女子因肝臟不適，加上記憶力下降，於是到西安高新醫院進行檢查，惟經外科檢查後並未發現異常，醫生遂建議她到臨床心理科做進一步檢查，才證實她有腦部功能損傷。

宋女接受傳媒訪問時指懷疑失眠與長工時有關，指自己剛畢業時，常工作到晚上12點，然後就開始失眠；即使現在亦近乎每天加班2小時。

根據主任醫生王寶安表示，失眠患者經常會感到記憶力不好、反應遲鈍，午後出現不在狀態的現象，從而令正常生活大受影響。他指正常的睡眠是需7.5至8小時左右，而長期的睡眠不足就會造成腦部功能損傷。患者首先要調整自己的睡眠節奏保障足夠睡眠，其次在藥物輔助的同時要加強運動，按期復診。

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責任編輯：羅嘉欣