【聲夢傳奇】炎明熹《Little Magic》成四台冠軍歌　Gigi保證個唱嘉賓有驚喜 

演唱會在即，正忙於綵排的Gigi炎明熹傳來喜訊，充滿少女風的輕快作品《Little Magic》，自六月尾推出後，先後在中文歌曲龍虎榜、新城勁爆流行榜、以及勁歌金榜登上冠軍寶座，到今天（9月30日）榮登商台903專業推介冠軍歌，成為她出道以來首支四台冠軍作品，恭喜Gigi。



Gigi即將在10月7至8日，於九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行一連兩場《炎明熹Gi-FORCE演唱會》，正密集式進行綵排的她，在追月夜（9月31日）收到好消息，充滿少女風的輕快作品《Little Magic》，首奪商台903專業推介冠軍歌。



自6月尾推出《Little Magic》，Gigi先後在中文歌曲龍虎榜、新城勁爆流行榜、以及勁歌金榜登上冠軍寶座，經過3個月時間，終於登上商台903專業推介榜榜首。

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歸功幕後團隊

四台奪冠的Gigi說：「當日收到《Little Magic》呢首歌，有少少擔心歌迷會唔會接納，因為隻歌好少女味，節奏好輕快，同我本身個形象唔係太夾，哈哈！加上我換咗另一種唱腔，都驚大家唔認得我把聲。」



對於首次成為四台冠軍歌得主，Gigi將功勞歸於一班幕後團隊，說：「要多謝作曲嘅J.Arie、填詞嘅雷暐樂、監製陳考威、編曲Sea Travel，當然仲要多謝公司上上下下落力為《Little Magic》宣傳嘅所有同事。」

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個唱嘉賓有驚喜



唱少女風作品得到歌迷受落，日後會不會唱更多類似曲風？Gigi有所保留說：「我仲係新人，應該嘗試更多唔同嘅曲風，慢慢摸索自己日後嘅歌路，所以唔同嘅曲風，唔同嘅音樂人，我都想嘗試、同埋合作。」

她續透露：「正如嚟緊我嘅演唱會，特別搵咗兩位我好欣賞嘅前輩，做我嘅演唱會嘉賓，兩個都係第一次同台合作，我自己都好緊張，但我相信大家會有驚喜，希望歌迷會喜歡我呢個安排。」

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