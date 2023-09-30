  • 31°C
香港時間 : 2023930日 (週六) 15:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聲夢傳奇】炎明熹《Little Magic》成四台冠軍歌　Gigi保證個唱嘉賓有驚喜 

娛樂 15:04 2023/09/30

分享：

分享：

熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

演唱會在即，正忙於綵排的Gigi炎明熹傳來喜訊，充滿少女風的輕快作品《Little Magic》，自六月尾推出後，先後在中文歌曲龍虎榜、新城勁爆流行榜、以及勁歌金榜登上冠軍寶座，到今天（9月30日）榮登商台903專業推介冠軍歌，成為她出道以來首支四台冠軍作品，恭喜Gigi。
 
Gigi即將在10月7至8日，於九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行一連兩場《炎明熹Gi-FORCE演唱會》，正密集式進行綵排的她，在追月夜（9月31日）收到好消息，充滿少女風的輕快作品《Little Magic》，首奪商台903專業推介冠軍歌。
 
自6月尾推出《Little Magic》，Gigi先後在中文歌曲龍虎榜、新城勁爆流行榜、以及勁歌金榜登上冠軍寶座，經過3個月時間，終於登上商台903專業推介榜榜首。

點擊圖片放大
+4
+3

歸功幕後團隊

四台奪冠的Gigi說：「當日收到《Little Magic》呢首歌，有少少擔心歌迷會唔會接納，因為隻歌好少女味，節奏好輕快，同我本身個形象唔係太夾，哈哈！加上我換咗另一種唱腔，都驚大家唔認得我把聲。」
 
對於首次成為四台冠軍歌得主，Gigi將功勞歸於一班幕後團隊，說：「要多謝作曲嘅J.Arie、填詞嘅雷暐樂、監製陳考威、編曲Sea Travel，當然仲要多謝公司上上下下落力為《Little Magic》宣傳嘅所有同事。」

點擊圖片放大
+5
+4

個唱嘉賓有驚喜
 
唱少女風作品得到歌迷受落，日後會不會唱更多類似曲風？Gigi有所保留說：「我仲係新人，應該嘗試更多唔同嘅曲風，慢慢摸索自己日後嘅歌路，所以唔同嘅曲風，唔同嘅音樂人，我都想嘗試、同埋合作。」

她續透露：「正如嚟緊我嘅演唱會，特別搵咗兩位我好欣賞嘅前輩，做我嘅演唱會嘉賓，兩個都係第一次同台合作，我自己都好緊張，但我相信大家會有驚喜，希望歌迷會喜歡我呢個安排。」

最新影片推介：炎明熹專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】炎明熹親揭兒時可怕經歷留陰影　Gigi錯過同輩玩樂時光：一定有犧牲

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【聲夢傳奇】炎明熹親揭兒時可怕經歷留陰影　Gigi錯過同輩玩樂時光：一定有犧牲【有片】
00:01 2023/09/19
【聲夢傳奇】炎明熹親揭兒時可怕經歷留陰影　Gigi錯過同輩玩樂時光：一定有犧牲【有片】
【炎明熹演唱會】Gigi歌迷為偶像個唱設計紀念品　炎明熹：樣樣都好靚
13:18 2023/09/27
【炎明熹演唱會】Gigi歌迷為偶像個唱設計紀念品　炎明熹：樣樣都好靚
【聲夢傳奇】炎明熹進駐千萬豪宅兼改真名？　小天后Gigi曾否認有兩層樓
18:35 2023/09/19
【聲夢傳奇】炎明熹進駐千萬豪宅兼改真名？　小天后Gigi曾否認有兩層樓

你可能感興趣

【聲夢傳奇】炎明熹親揭兒時可怕經歷留陰影　Gigi錯過同輩玩樂時光：一定有犧牲【有片】
00:01 2023/09/19
【聲夢傳奇】炎明熹親揭兒時可怕經歷留陰影　Gigi錯過同輩玩樂時光：一定有犧牲【有片】
【炎明熹演唱會】Gigi歌迷為偶像個唱設計紀念品　炎明熹：樣樣都好靚
13:18 2023/09/27
【炎明熹演唱會】Gigi歌迷為偶像個唱設計紀念品　炎明熹：樣樣都好靚
【聲夢傳奇】炎明熹進駐千萬豪宅兼改真名？　小天后Gigi曾否認有兩層樓
18:35 2023/09/19
【聲夢傳奇】炎明熹進駐千萬豪宅兼改真名？　小天后Gigi曾否認有兩層樓
炎明熹 娛樂人物職業 歌手 演員 After Class 聲夢傳奇 演唱會 叱咤樂壇流行榜 商業電台 TVB

最高瀏覽

急症室最長等候時間（09月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（09月30日 時間12:05）
【天氣報告】熱帶氣旋下週初移向呂宋至台灣一帶　或向香港方向移動
【天氣報告】熱帶氣旋下週初移向呂宋至台灣一帶　或向香港方向移動
【你好，我的大夫】關楓馨曾一套劇分飾四閒角　努力盼撇甩「關禮傑女兒」稱號
【你好，我的大夫】關楓馨曾一套劇分飾四閒角　努力盼撇甩「關禮傑女兒」稱號