【輪候公屋】母子輪候公屋8年「畢業」　一原因獲派大埔富蝶邨3至4人單位

▲ 母子輪候公屋8年，一原因獲派大埔富蝶邨3至4人單位。

想上樓不容易，據房委會資料，截至6月底，公屋一般申請者的平均輪候時間為5.3年。近日有港媽在社交平台分享，她一大一小輪候公屋8年，終於獲派大埔富蝶邨3至4人單位。網民羨慕她獲派新樓，但不解為何2人可以派得3至4人單位。

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該名港媽於facebook群組「香港公營房屋討論區」發帖，上載配房通知信，可見她獲派大埔富蝶邨黃蝶樓單位，每月租金$2,550。她表示︰

中秋收厚禮，完美首派畢業！

港媽分享申請新界2人公屋至派屋長達8年，審查合格後等了一年，終於獲首派富蝶邨。而她是以「2+1」獲派3至4人單位，網民好奇何謂「2+1」。

4類人可作額外1人計算

據房委會資料，公屋申請者如家庭戶籍內有任何成員屬以下人士，可作一位額外家庭成員計算︰

非短暫性需要於室內倚靠輪椅活動人士

四肢癱瘓人士

須長期於家中洗腎人士

患有過度活躍症人士

在這種情況下，可以獲編配額外居住空間的單位，例如2人家庭可獲編配3至4人家庭的單位。而申請者在公屋申請時，需提交有效的醫療證明文件。

不少網民羨慕港媽獲派新屋邨，留言「個個都係富蝶畢業」、「2+1派到3-4俾你真係堅開心」、「恭喜！開心過中秋」。另有網民建議港媽盡快處理裝修事宜，因12月臨近年尾不少裝修公司或裝修師傅收爐，認為「進度會拖慢，卡住過年仲煩」。

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責任編輯︰王明芳