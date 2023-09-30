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【新聞之花】靚女主播馮雪被讚仙氣直逼林婷婷　女神個人IG藏大量福利圖【多圖】

娛樂 17:35 2023/09/30

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

TVB主播林婷婷可說是現時最具人氣主播，甚至被封現役主播當中最靚女的一位，成為新一代宅男女神，不過她最靚主播的首席位置或受威脅。

在facebook關注女主播的「香港女主播主持公開群組」內，近日有網民上載HKIBC香港國際財經台女主播馮雪（Chloe Feng）報道新聞的截圖，指馮雪顏值可以挑機林婷婷。

【新聞之花】觀眾看不到鏡頭後的林婷婷　綁馬尾踢拖落災區採訪散發仙氣【多圖】

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馮雪在2020年畢業於香港大學新聞系碩士，現為香港國際財經台主播。據內地「元朝模特」公司網頁所顯示，她身高171cm、體重50公斤，畢業於浙江傳媒學院，其專業為播音與主持藝術（英漢雙語方向），所以英文十分好，並用「杭州雙語主持人」形容她。

早於2017年和2018年在內地任電視節目和活動主持，曾主持《生活大參考》、《生活GOGOGO》、《領我吃呀》、《淘你歡喜》、《生活星時尚》等節目，之後再到香港大學讀碩士。

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馮雪去年曾接受港學訪問，表示對新聞時事有濃厚興趣，並感謝母校栽培讓她在香港找到工作：「在《中國日報》擔任多媒體製作人，使我目前在香港有線電視擔任廣播記者和主持人。」

從她的IG上載相片所見，平時生活多姿多采，有不少朋友聚會、旅行等，絕對懂得「work life balance」，同時她頗喜歡水上活，個人社交平台有不少泳照，大派福利。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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