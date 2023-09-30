【腸胃危機】中秋暴食小心致「急性腸胃炎」　營養師警告4類食物要避免

▲ 中秋節暴食小心致「急性腸胃炎」，營養師警告4類食物要避免。

中秋連國慶假期開始，不少人都可能會因此無節制地飲食狂歡，但有營養師便警告暴飲暴食，食太油食物均很易感染「急性腸胃炎」；一旦真的得了腸胃炎，更要4大類食物應避免食用。

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高敏敏在Facebook《高敏敏 營養師》表示，除了食到不新鮮的食物，中秋佳節民眾如果暴飲暴食，毫無節制狂食燒肉、月餅等食物，隨時會成為急性腸胃炎苦主。她指細菌性腸胃炎症狀主要包括持續2至3天的發燒、肚痾及嘔吐。治療療程通常需要7至10天、在夏季比較盛行，病原體可能來自沙門氏菌、志賀氏菌、腸炎弧菌、霍亂弧菌、仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌。

若真的得了腸胃炎，高敏敏則指飲食重點就要以清淡為主，包括多飲水、可以飲運動飲料補充電解質、飲食清淡、少食多餐，如果一直無法改善，請儘速就醫。

至於腸胃炎是否只能食粥？高敏敏表示，其實只要掌握好消化的清淡飲食以及衡量自己腸道狀況，還可以吃含果膠、可止瀉的水果，如蘋果、香蕉，水煮清湯類，如蛋花湯、清湯麵、粥品，好消化的，如蒸蛋、吐司、蘇打餅乾以及少粗纖維的菜。另外，要避免吃高糖飲料、甜食、辛辣刺激、油煎油炸的食物。

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責任編輯：羅嘉欣