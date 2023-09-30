【家庭糾紛】兒子搬出不同住拒給家用　怪父母無錢出首期︰沒本事別生小孩

▲ 兒子搬出不同住拒給家用，更怪父母無錢出首期。（經濟日報資料圖片，非當事人）

養兒防老這個觀念似乎已經不合時宜，不少子女長大後離家自立，覺得自己沒責任供養父母。台灣一名男子不滿父親跟他借錢未還，之後每個月又向他討錢，他認為自己不在家裡住，沒有義務分擔父母的家庭支出，更在社交平台批評父母︰「沒本事別生小孩。」

根據台媒報道，一名男子在facebook匿名公社發帖，指父親在他剛上班時跟他借了2萬新台幣（約4,900港元），後來又情緒勒索他，要他每個月支付6千元新台幣（約1,500港元）孝親費。他指弟弟們都住在家裡，初時每月給一萬新台幣（約2,400港元）作家用，但只給了兩次就沒給了。

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嬲父母沒給首期

有次他回家，母親向他討家用，他反指父親未還錢︰「老爸先還2萬再說」，母親聽後大怒，指責他「不孝」，更說養他這麽多年、讀大學學費很貴等，令他覺得被情緒勒索。他坦言︰「父母本來就有養育子女的義務，我沒住家裡，沒養育父母的義務，憑什麽要我拿錢回家？」

他更反指父母不對︰「舊時代的父母沒賺錢的本事只會勒索子女，連子女想買房子都沒辦法出首期，到底還有什麽理由要我們孝順你們？」最後他還反擊說︰「沒本事別生小孩」。

網民一面倒謾罵

帖文一出即遭到很多網民謾罵，但台男強調自己是說實話，根本很多年輕人都這樣想。有網民留言痛斥︰「這種垃圾存在社會是敗類」、「希望你的孩子能看到你現在對老人家的態度」、「笑死，大學學費父母出，還想買房頭款讓父母出啊」、「可以商量給少，不可以說沒住就不用養父母」。

不過，亦有網民有類似遭遇︰「我的孩子也是這個樣子，出社會工作2年多了，住在家裡我只要求每一個月付電費1000元，也有各種理由不付費」、「強烈建議父母小孩大學助學貸款一定要讓他自己背，等他出社會，如果他孝順的話就幫他還學貸，不給家用就把錢留在自己的身邊，養老比較實在」。另有網民認為養兒防老很難，因為年輕人也有他們的難處︰「現在年輕人要養活自己已經很難，家家有本難念的經」、「現在的情況說真的要生活都很難，我覺得還是要量力而為」。

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責任編輯︰王明芳