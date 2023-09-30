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【明星修身】三哥進行戰繩訓練型過後生仔　苗僑偉靠打拳保持逆齡身段　

娛樂 16:47 2023/09/30

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三哥苗僑偉幼力練拳，弗到爆！

65歲的三哥苗僑偉向來保養得宜，堪稱「中佬天花板」，除了飲食節制之外，三哥苗僑偉也喜愛做做運動，已返溫哥華跟仔女團聚的苗僑偉，在當地跟健身教練操Gym練拳，日前其教練於小紅書分享三哥苗僑偉練拳的片段！

三哥跟拳擊教練兼MMA選手許博焱學打拳，從許博炎分享的短片所見，三哥跟一眾年輕人一起練拳，只見他打得拳拳有力，手臂肌肉十分結實。

【移居外地】苗僑偉加拿大享受悠閒生活　與夏雨齊飲茶被影迷野生捕獲

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拳擊教練深感佩服

在另一段短片中，見三哥正進行「戰繩訓練」，他揮動著戰繩展現爆發力，而且運動量也絕不少。

難怪連教練也寫道：「三哥苗僑偉的日常打拳會體能強化，三哥年輕那是有原因的，就這麼一個小時的強度打擊力量，一點不輸給這些年輕人，值得尊敬佩服。」

65歲的苗僑偉保養得好好！

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一星期打三次拳

三哥自2021年拍畢《飛虎3》後，就飛往溫哥華陪伴家人，鮮有演出劇集的他未有疏於keep弗，其教練曾指出三哥每星期練3次拳和力量訓練，亦會於早上跑步。

另外三哥喜歡打高爾夫球，練波的時候可以出一身汗，加上在球場來行足幾小時，65歲的他有足夠的運動量。

最新影片：

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撰文 : TOPick柴犬出動

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