【柏金遜症】新加坡研究日飲兩杯傳統咖啡　有助減低患柏金遜風險

▲ 新加坡研究日飲兩杯傳統咖啡，有助減低患柏金遜風險。（iStock圖片）

新加坡目前有超過8000人患有柏金遜症，調查顯示，老年人口中有26%表現出輕微的柏金遜癥狀。而最近一項研究顯示，每天喝兩杯本地傳統咖啡，則有助於減低罹患柏金遜症的風險。

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據外媒報道，新加坡國立腦神經醫學院進行的研究顯示，飲用含羅布斯塔咖啡豆（Robusta Coffee Beans）的本地咖啡，可使具有柏金遜遺傳基因的亞洲人降低患病風險達4至5倍。研究人員對4000多人進行問卷調查，參與者都擁有其中一種和柏金遜相關的亞洲變異基因，研究了解他們的日常咖啡因攝取量後，發現其中1700多人患有柏金遜，2600多人沒有患上柏金遜。

研究結果發現，患有柏金遜的參與者平均咖啡因攝取量約為448毫克，沒患病的人咖啡因攝取量約為473毫克。這項結果對於預防柏金遜具有重要意義，特別是針對新加坡這樣亞洲基因變異常見的國家。

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責任編輯︰羅嘉欣