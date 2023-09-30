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【杭州亞運】小女車神李思穎亞運全能賽奪銀　出身體壇精英搖籃林大輝中學讀教大

尖子教室 17:41 2023/09/30

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「小女車神」李思穎在杭州亞運全能賽奪銀牌。

香港單車隊在杭州亞運獲得佳績，「小女車神」李思穎在女子全能賽奪得銀牌，首次參加亞運就個人取得二銀一銅。22歲的李思穎出身體壇精英搖籃林大輝中學，現正於香港教育大學就讀。

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今屆杭州亞運，李思穎繼日前與楊倩玉成功在女子麥迪遜賽奪銀後，昨日（29日）在場地單車女子全能賽，經歷4場比賽包括捕捉賽、衝刺賽、淘汰賽及記分賽後，以總分127奪得銀牌，個人在今屆亞運共奪得二銀一銅共3面獎牌。

李思穎是港隊火速冒起單車超新星，在2021年全運會公路單車賽奪女子個人賽金牌，不僅成為香港第一人，亦刷新了港隊在此項目的最佳成績。李思穎曾接受《經濟日報》訪問表示，由小二開始參加三項鐵人，後來小五因參加香港單車總會的青苗培訓及明日之星計劃，發覺自己很喜歡踩單車的速度感，後來主攻玩單車，並輾轉加入香港青年隊。

她中四時轉校至林大輝中學，讀全職運動員課程，得到父母的支持。後來她入讀香港教育大學，修讀健康教育榮譽學士課程。她指自己好動的基因來自父親，由小學時帶她玩三項鐵人開始，演變成今日成為全職單車手，雙親都給予她極大的自由度去選擇自己的理想，無顧慮地去追夢。

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直資中學出產體壇精英

李思穎出身自林大輝中學，該校有「體壇精英搖籃」之稱。位於沙田的直資學校林大輝中學在2004年創校，一直重視學生的體育發展，並積極推動體育普及化、精英化和盛事化。該校校監林大輝曾任兩屆立法會議員，他重視香港體育發展，目前正擔任體育學院董事局主席。

2021年東京奧運港隊派出46人出戰，林大輝中學亦有4名校友出賽，包括劍擊代表張家朗、空手道代表劉慕裳、乒乓球代表黃鎮廷及賽艇代表洪詠甄。最終張家朗為港奪東奧首面金牌，劉慕裳獲奧運銅牌。

據中學概覽資料顯示，林大輝中學在收生要求方面，學業成績佔20分；操行10分；興趣或課外活動佔10分；語文能力（英文、中文或普通）佔25分；面試佔35分。另設額外分數，於運動、藝術、設計或科技有傑出成就佔15分；家長或兄弟姊妹曾於 / 現於林大輝中學就讀佔5分。該校2023-24年度中一至中二學費為$40,400，中三至中四為$38,300；中五至中六則為$32,970。

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責任編輯︰王明芳

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