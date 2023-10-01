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【港式情懷】德島茶餐廳放棄結業決定　務求重現金茶王羅德手藝

社會 06:00 2023/10/01

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（資料圖片）

金茶王羅德早前病逝，他開設的茶餐廳德島亦一度傳出結業。但事情似乎有所轉機，德島日前在社交媒體上表示，

這段時間，眼見不少客人專程來舖支持，陪伴我們渡過最艱難時期，實在萬分感激。你們的一句「加油、頂住」，對我們來說是極大鼓舞。

你們說：「唔好擔心，杯茶一樣咁好飲」，心頭一暖。但我們心知，都是安慰說話。這段時間師傅不在，出品質素難免有失準。我們慚愧，頓時的想法是盡早結束——不想做衰師父的「招牌」。

過去兩星期，除了一直與師父家屬安排身後事，我們每一晚收舖後繼續留守進行「奶茶精研」，務求至少至少，杯茶能做到師父的八成水準。

經歷接連的試驗、調校，味道似乎一次比一次進步。逐漸有熟客告訴我們：「杯茶今日好飲過琴日」、「真係做到」——我們開始看到希望、看到「做落去」的畫面。

與其貿然放棄，不如放手一搏——德島決定延續羅師傅的精神，經營下去。我們會以保持奶茶質素為首要，亦會繼續鑽研及精進每一項出品。正如羅師傅的信念——「獅子山精神，自我奮鬥、堅持」。

現時德島仍在營業，想回味羅德手藝的市民，仍有機會。

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記者：陳梓蔚

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