【宅男女神】咪神高海寧一度在意別人眼光 高Ling：我自由了【多圖】
高海寧可說是元祖級「TVB咪神」，曾「封胸」努力擺脫性感形象的高海寧，近年終學懂釋懷不在乎外間眼光。
這位性感女神不時於IG派下福利圖，繼上月晒出泰國旅行的水著照，今日 （9月27日）高Ling於IG分享性感廣告照，更分享入行多年的頓悟。
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高海寧：我知道我自由了
從高Ling上載的花絮片與照片所見，她穿上香芋紫色的一件頭泳衣，當中她寫道：
如今的成功
不再等於名利層面的豐收
而是精神層次的提升
你是否感到真正的快樂
你是否為今日的自己而驕傲
從曾經很在意別人的眼光
到現在 我管你怎麼看
我知道我自由了
「不被任何人定義」
這種美是帶有力量感的
狂熱 而自信
偶爾emo也沒關係
通過各種情緒感受這個世界
才能活得更真實有趣
入行15年的高ling現在看重心靈的富足，亦再在乎別的眼光，她以這番話鼓勵一眾女生，不少人也留言大表認同。
太好身材被屈「食死貓」
高Ling於2008年參選港姐而入行，縱使參演不少劇集，高Ling卻被標籤為「花瓶」，不時於劇集或綜藝節目裡晒身材。
高Ling承認姣好身材耽誤其演藝事業，儘管多努力也不被看重，此外性感形象被誤會是「唔係幾好嘅女仔」。
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做自己終獲認同
對於當年的負面報道，高Ling直言不開心，她曾於訪談說：「曾有一段時間又封胸又做這做那，不想大家focus在我身材上面。」直到踏入30歲，高Ling終於明白要為自己而活，「不打緊，我接受你不喜歡我，我不缺這份喜愛，專注做好自己。」
後來，高Ling逐漸受到觀眾喜愛，近年的演出備受好評，在《金宵大廈》、《C9特工》、《殺手》及《極道怪咖》同樣表現出色，令觀眾慢慢看到她的蛻變，在劇集《迷網》升呢為女一。
成功轉型的高Ling近年轉戰內地，憑內地劇集《三十而已》獲觀眾喜愛，更成為搶手貨，參與真人騷狂吸金。
撰文 : TOPick柴犬出動