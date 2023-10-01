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【八達通】新任行政總裁應天麒將推動手機八達通發展　盼未來每部手機都有八達通

社會 00:00 2023/10/01

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八達通新任行政總裁應天麒。（陳靜儀攝）

八達通新任行政總裁應天麒今日（1日）正式上任，他在接受傳媒採訪時指，觀察到手機八達通客戶的每月平均消費比起使用實體八達通高出6成，預期未來手機八達通的使用將成為大趨勢，未來會聚焦相關發展，期望未來「年輕一代一人一張手機八達通」。

近年八達通積極開發手機八達通，應天麒透露，使用手機八達通客戶的每月平均消費，較使用實體八達通的客戶高出6成；同時手機八達通的網上消費總額2021年至2023年期間上升逾4倍。

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「10後（1至13歲人士）有個特徵是always online，他們更容易接受手機八達通，亦意味未來手機八達通的使用率有增長空間。」他指出，近日八達通將「八達通銀包Plus」的申請年齡降至13歲，正是希望「八達通銀包Plus」能成為他們的第一個理財工具，

我們會繼續推廣手機八達通，希望未來每人手機都有八達通。

除了展望未來，應天麒亦透露，近年隨著八達通採取緊貼客戶消費習慣，完善付款體驗的策略後，港人和旅客北上南下使用八達通的次數亦有增加。

在北上方面，截至今年8月，可於內地消費的八達通銀聯卡客戶數量，較未通關前增加3倍，而今年4月復活節期間的交易額，亦較通關前上升11倍。

南下方面，訪港旅客選用旅客版手機八達通的數量有所上升，今年八月旅客版手機八達通的用戶人數及交易額，較今年初上升近6倍及10倍。

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記者：陳梓蔚

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