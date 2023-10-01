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太太鬧丈夫吳浩康「玩失蹤」傳婚變　郭思琳透露夫妻分房瞓已1年

娛樂 10:32 2023/10/01

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吳浩康（Deep）過往感情生活豐富，與圈中多位女星交往過的他，在去年3月初突然宣布與拍拖逾約半年的「格鬥女神」郭思琳（Margiela）閃婚，而且雙喜臨門，當時女方已懷孕約3個月。

在9月底，郭思琳誕下兒子「撑撑」，吳浩康夫婦正式升呢成新手爸媽，之後二人都不時在社交平台分享一家三口的生活照，在今年2月，更在社交平台，高調慶祝結婚周年。

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可是，但昨日（9月30日）卻突然爆出吳浩康與郭思琳婚變，郭思琳在IG突然公審吳浩康：「先唔講就你改期，再幫你安排埋服裝，乜都安排晒，一句話唔影就唔影，個仔一歲影張全家福都咁辛苦你，咁以後嘅節日你都唔好出席，包括今晚中秋。我永遠都會記得前面孭住個仔，右邊一個喼一個袋，左手拎住蛋糕再拖住隻狗嘅情景。」

郭思琳後來接受傳媒訪問解釋不是婚變，否認離家出走，解釋只是當日去影樓影相「拎咗好多嘢」，她也十分坦白地認做新手媽媽十分辛苦，夫妻間難免意見不同。

另外，她也表示夫婦分房瞓約1年，是因為兒子時常踢腳，影響吳浩康睡眠質素，所以自兒子出世後夫婦便分房睡，但她認為分房不一定影響夫妻感情，還指一家三口早前更齊往主題樂園Staycation為兒子慶生。

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吳浩康體諒太太

至於吳浩康回應婚變傳聞解釋，當日本應承了太太去影全家福，但他因為學唱歌學生臨時改時間因此他未能到場，對於被太太在網上鬧爆，他也無奈稱不明為何太太不直接對自己講而放上網。

不過，吳浩康也體諒指也許太太比較年輕，不免喜歡把情緒在上網抒發，同時也知太太要湊B很辛苦，但自言自己每朝7點前就出門工作，至晚上11點才收工，努力賺錢養家亦有幫忙做家務。至於分房瞓，他解釋因自己夜歸，免吵到太太與兒子囝囝休息才有此決定。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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