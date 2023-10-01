【無品行為】中秋過後灣仔藝遊坊變垃圾崗　垃圾桶爆滿遍地膠樽食物包裝

▲ 中秋過後灣仔藝遊坊變垃圾崗，垃圾桶爆滿遍地膠樽食物包裝。

政府推出「香港夜繽紛」系列活動，灣仔「海濱藝遊坊」在中秋前夕開幕，不少市民都在節日期間入場打卡。不過有網民分享，中秋過後，海濱長廊一夜間變成垃圾崗，地下和餐枱遺下大量雜物如膠樽、食物包裝等，衛生情況惹人擔憂。

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有網民於Facebook群組「西環變幻時」發帖，分享中秋過後灣仔藝遊坊的情況，可見海濱長廊的垃圾桶被塞爆，地上遺下多個裝滿垃圾的紙箱、垃圾袋，亦有大量膠樽、食物包裝、紙巾被直接丟在地上和枱面，場面誇張。

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帖文引網民熱議，不少人都留言批評有關行為缺乏公德心，並有播毒風險，更要一班清潔工「執手尾」，「最後咪又係搞到班最低工資既清潔工」、「辛苦啲清潔工人清理」、「好明顯係人嘅問題，如果每個人都曉自律嘅話…」。

不過，亦有部分網民認為是配套設施不足所致，「擺得兩個垃圾桶，明知瀨嘢啦」、「我反而覺得係配套問題，多於公德心問題」。

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責任編輯：羅嘉欣