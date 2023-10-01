【靚媽精明眼】海洋公園水上樂園門票買一送一　$290入場玩哈囉喂+日落門票$112起

▲ Klook推出海洋公園水上樂園門票買一送一優惠。（香港經濟日報資料圖片）

中秋過後，各大熱門玩樂點隨即換上萬聖節氣氛，香港海洋公園水上樂園也變成嘩鬼聖地。現時Klook更推出門票限時買一送一優惠，2位成人入場費只需$580，每人只需$290，非常抵玩，有興趣的爸媽要把握時間購票！

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即日起至年10月31日，水上樂園將舉辦「海洋公園水上樂園哈囉喂 —— 鬼馬水上南瓜祭」，化身成瘋狂玩水聖地，南瓜遍布樂園每個角落，一家大小可以瘋狂打卡，並投入期間限定的嘩鬼遊戲、表演和美食體驗。

逢星期五下午5點，「天海灣」將舉行「『哈囉喂』水上電影節」，為大小朋友帶來連場沉浸式的水上電影體驗。「攪鬼」好戲包括：10月6日「書中自有魔怪谷」、10月13日「書中自有魔怪谷 2：翻生萬聖節」、10月20日「鬼靈精怪大酒店」及10月27日「鬼靈精怪大酒店 2」。

想用最抵價錢入場的機會來了！Klook正推出限時買一送一門票優惠，2位成人入場只需付1位的入場費$580，即每人只是$290！優惠未知完結日子，小編看過還有優惠門票出售，媽媽要快一點計劃行程！注意，價錢未有包儲物櫃租用費用，媽媽需於入場前一兩日到海洋公園水上樂園官網預購儲物櫃，確保入場當日不會爆滿。

同時海洋公園水上樂園推出2週年優惠套票，即日起至10月31日平日成人門票$328、周末及公眾假期則為428元，包有標準儲物櫃或餐飲券。

此外，水上樂園的快閃日落優惠門票將加推至10月31日，大家可以優惠價成人$160，學生及小童$112，於3時半後帶小朋友放學入場玩餐飽，同時欣賞水上樂園的無敵日落。名額有限，售完即止。

責任編輯：林綺玲