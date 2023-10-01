【羅密歐與祝英台】陳茵媺相隔11年再與陳豪同劇同框　阿Mo慨嘆：冇咗個老婆

由陳茵媺（Aimee）、陳豪（阿Mo）、周嘉洛、游嘉欣、江美儀、蔣祖曼、鄭子誠、吳子冲、鄺潔楹及徐榮等演出的TVB新劇《羅密歐與祝英台》，將接棒《你好，我的大夫》於10月16日首播。

超現實故事背景VS百年家族恩怨

「要換取最大的愛就要付出」，以後現代架空世界為背景的《羅密歐與祝英台》（以下簡稱為《羅祝》），故事圍繞四位主角祝英台（陳茵媺飾）、梁山伯（陳豪飾）、羅密歐（周嘉洛飾）及朱麗葉（游嘉欣飾）發展，既有淒美浪漫的愛情元素，亦有火花四濺的型格動作場面，滿載官能刺激，既創新又破格。

《羅祝》故事發生在超現實世界，講述同樣富甲一方的羅家及祝家歷盡百年恩怨，雖然平日不相往來，但每5年便會以槍戰形式決鬥，為著面子及自身利益，兩大家族各出奇謀爭取勝算，4位主角的愛情故事就是在如此背景下誕生，箇中波折及困難可想而知。

【圈中靚媽】陳茵媺加拿大回港獲特別遇入駕駛艙 陳豪接機攬實子女超Sweet

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

不一樣的人設和故事

雖然4位主角的名字耳熟能詳，但他們的人設及際遇卻顛覆了大眾對四大愛情經典人物的認知。

據TVB在昨晚（9月30日）及今晚發放的4條首輪劇集宣傳預告，4位主角設定分別為「智勇雙全祝英台」、「槍法如神梁山伯」、「仁心仁術羅密歐」及「反叛率真朱麗葉」，除曝光了兩Pair情侶的甜蜜親吻鏡頭，每條宣傳片後的動畫版主角介紹亦別具心思。

更令人驚喜的是，4位主角位位槍法如神、有型過人，性格亦各有記憶點，祝英台全程唧都唔笑Cool到爆；梁山伯賴皮市儈勁愛搵人笨；羅密歐謙厚有禮，志願是成為幫到貧苦大眾的仁醫；朱麗葉熱愛刺激，為了最愛的槍械及羅密歐，多番犯禁與祝家玩對抗。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

阿Mo「冇咗個老婆」

《羅祝》自開拍以來一直備受矚目，因為這劇是Aimeek在2014年播出的《叛逃》後，婚後首部「復出」劇集，也Aimee與阿Mo這對圈中著名恩愛夫妻自2012年《天梯》合作後，相隔11年再度於同劇同框演出。

是次是Aimee與阿Mo戀愛後首度挑戰演CP，原來要真情侶/夫婦演情侶並非易事，雙陳笑指難度在於要壓抑自己對對方的感情。

Aimee笑言：「因為今次個角色同真實嘅自己完全唔同，都好大挑戰，要盡量收埋平時嘅自己，除咗講嘢唔可以太女仔，仲要收番起自己平時對住老公嘅眼神同小動作，要將自己從現實中抽離番。」阿Mo則搞笑感嘆拍劇期間猶如「冇咗個老婆」，但仍強調全力支持Aimee復出追夢。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

游游洗乖乖女形象

除「雙陳CP」，首演情侶的新生代組合「洛游CP」亦勁有突破。

以搞Gag、貪玩、語速快馳名的嘉洛仔，今次雖然仍會發揮搞笑本色，但卻多「深情」元素，劇中熱愛莎士比亞的他，周不時會大拋「莎式金句」顯內涵玩浪漫，更排除萬難誓要與一見鍾情的朱麗葉愛到底，加上人設善良，入屋指數高企。

至於以清純乖乖女形象見稱的游游，除曲髮造型登場突顯角色Wild感，更會首度挑戰大量型格開槍場面。

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R