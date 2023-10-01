【新手爸媽】岑珈其湊仔搭輕鐵玩扶手當吊環　嘆兒子百厭被網民質疑唔識教

▲ 岑珈其湊仔搭輕鐵時，抱起兒子讓他玩扶手當吊環，引起網民兩極反應。

現年33歲的新手爸爸岑珈其與圈外太太育有2歲半兒子岑彥臻（臻臻），在社交平台不時分享家庭樂。近日岑珈其帶兒子乘輕鐵外出時，卻抱起臻臻讓他玩扶手當吊環，遭網民質疑唔識教仔，並提醒他要注意安全。

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最近有輕鐵廣告播出的岑珈其，也分享自己帶兒子出街乘輕鐵的照片，卻引來網民兩極意見。從相片中可見，岑珈其在輕鐵車廂中抱起兒子玩吊環，沒有阻止還協助他，岑珈其在帖文中留言表示：「佢真係好似我細個好百厭。」

網民反應兩極

有網民形容臻臻為「體操小王子」，讚揚他有潛力做香港隊的體操選手，「小孩就是這樣的」、「每個男孩都一定曾經做過的吊環動作」、「可以參加親子奧運」，但有人擔心臻臻練體操會影響身高成長，「這麼小就練體操，會長不高」。

不過，有部分網民認為岑珈其欠缺安全意識，應阻止兒子玩吊環，「雖然愛搗蛋是小孩的天性，但也需要教導他們要守規矩」、「小朋友，玩咗呢次好喇，搭公共交通工具要守規矩做個乖寶寶」、「下次請不要這樣玩，自己要承擔後果」，有人更質疑其教導，「爺爺，sorry，平時見到啲細路咁樣，我一定會覺得佢父母點教。公眾場所，安全至上」。

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有網民卻為抱著兒子的岑珈其解釋，「你抱著佢唔怕跌，旁邊亦冇人唔怕整到人其實都可以，有人就唔好了」、「百厭的小孩才是材」等。

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感謝太太全職照顧兒子

岑珈其曾接受TOPick專訪剖白新手爸爸心聲，他自覺比以前踏實、成熟，「某程度上覺得我是一個爸爸、一位丈夫，所以不能像以前般不想後果，開始對自己的事業和工作愈來愈有要求，很多事情會透過成長而成熟了，特別是結婚、生育後，很多事都會穩定了。」

▲ 岑珈其一有假期就會帶兒子出去玩。（IG圖片）

他又感謝太太成為全職媽媽打理家頭細務，讚揚她們厲害、很偉大，希望能否給予她們更好的生活，「做好每一個工作的同時知道家中有太太在背後支持，令我更安心可以全心全意去做好工作。」他又言，理解全職媽媽每天照顧兒子好大壓力，形容自己「真心很廢」，不知道能做些甚麼。

唯一能做的就是放假陪伴他們，能夠幫忙的都去幫，唯一做的就是給她幸福。我作為爸爸，知道自己湊小朋友不叻，那不如做好自己擅長的事──就是努力工作，去給予她幸福的生活。

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責任編輯：王明芳