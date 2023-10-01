【天氣預報】熱帶氣旋小犬周五闖400公里　中心風力最高達每小時175公里

▲ 國慶日34度高溫持續至本周四，熱帶氣旋小犬周三增強為強颱風。（資料圖片）

天文台指，帶氣旋小犬正增強，料周三增強為強颱風，本周中後期受東北季候風影響，其路徑及強度存在變數。而高空反氣旋正為華南帶來大致晴朗的天氣，高溫亦會觸發驟雨及雷暴，今（1日）國慶日天氣繼續酷熱，最高氣溫達34度，直至本周四（5日）仍然天晴；陽光充沛，隨後4天多雲有驟雨，氣溫亦下降兩、三度。

▲ 熱帶風暴小犬最新路徑預測。（天文台圖片）

天文台表示，熱帶氣旋小犬會移向呂宋海峽至台灣南部一帶並逐漸增強，隨後可能進入南海東北部，本周後期廣東沿岸有驟雨及風勢較大。此外，預料另一股東北季候風亦會在本周中後期抵達華南。受東北季候風影響，隨後小犬的路徑及強度存在變數。

天文台的預測路徑顯示，小犬目前集結在馬尼拉以東海域，預料周三（4日）起增強為強颱風，並在晚間進入本港800公里範圍，周四其中心風力達致最高每小時175公里，至周五（6日）更闖入400公里範圍。

在上午10時，熱帶風暴小犬集結在馬尼拉之東北偏東約960公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過菲律賓以東海域。

至於天氣方面，東北季候風會在明日影響廣東沿岸。高空反氣旋會在未來兩三日為華南帶來大致晴朗的天氣，但高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區。

今日部分時間有陽光及酷熱，局部地區有驟雨及雷暴。今晚大致多雲。吹微風，漸轉吹和緩東至東北風，風勢間中清勁。展望未來兩三日部分時間有陽光，亦有一兩陣驟雨。

▲ 未來9天天氣預測（天文台圖片）

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記者：陳麗娜