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【天氣預報】風暴小犬威力增強　周五直撲香港400公里

社會 23:40 2023/10/01

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國慶日34度高溫持續至本周四，熱帶氣旋小犬料周三增強為強颱風。（陳靜儀攝）

天文台指，熱帶氣旋小犬正增強，料周三（4日）增強為強颱風。小犬會在未來兩三日移向呂宋海峽至台灣南部一帶並逐漸增強，隨後可能進入南海東北部。

打風前維港煙花綻放

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而高空反氣旋正為華南帶來大致晴朗的天氣，高溫亦會觸發驟雨及雷暴，國慶日天氣繼續酷熱，最高氣溫達34度，直至本周四（5日）仍然天晴；陽光充沛，隨後4天多雲有驟雨，氣溫亦下降兩、三度。

熱帶風暴小犬最新路徑預測。（天文台圖片）

天文台表示，熱帶氣旋小犬會移向呂宋海峽至台灣南部一帶並逐漸增強，隨後可能進入南海東北部，本周後期廣東沿岸有驟雨及風勢較大。此外，預料另一股東北季候風亦會在本周中後期抵達華南。受東北季候風影響，隨後小犬的路徑及強度存在變數。

天文台的預測路徑顯示，小犬目前集結在馬尼拉以東海域，預料周三（4日）起增強為強颱風，並在晚間進入本港800公里範圍，周四其中心風力達致最高每小時175公里，至周五（6日）更闖入400公里範圍。

未來9天天氣預測（天文台圖片）

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記者：陳麗娜

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