【牛津研究】新冠康復者肺部異常風險高14倍　大腦損傷高3倍恐致認知衰退

▲ 牛津研究發現，新冠康復者肺部異常風險高14倍，大腦損傷高3倍恐致認知衰退。

新冠疫情緩和，但不少人康復後仍受「長新冠」症狀困擾。英國一項研究發現，約三分之一的新冠病毒患者在出院後5個月，至少一個器官出現異常情況，當中肺部出現異常的風險，較未感受新冠人士高出14倍。

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該項研究刊登於醫學期刊《刺針呼吸醫學》（Lancet Respiratory Medicine）。研究人員觀察英國2020至2021年期間，259名感染新冠病毒住院的成年人，並利用磁力共振（MRI）檢查他們的大腦、心臟、肺臟、腎臟等器官，並與52名未曾感染過新冠病毒的人士作比較。

結果發現，近三分之一的新冠患者在出院後平均5個月，一個或以上器官出現異常的情況，當中肺部異常的機率，較未染疫人士高出14倍，異常情況主要為結疤或發炎；大腦異常風險高出3倍，包括與認知衰退有關的腦白質；至於腎臟異常風險高2倍，心臟和肝臟則沒有顯著差異。

研究的主要作者、牛津大學心血管醫學副教授Betty Raman表示，研究結果表明，曾感染新冠病毒的人士，有較高風險出現器官損傷的情況，而患者的年齡、病情的嚴重程度，以及是否有其他疾病，也是引致器官受損的重要因素。

她又表示，出現多重器官異常的病人，控訴有嚴重精神及身體損傷的機率高出4倍，部分人甚至無法從事日常活動。不過，由於研究在疫情爆發初期進行，當時尚未推行疫苗接種，感染人數未達到群體免疫，研究亦未涵蓋病情較輕微的Omicron病毒株。

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責任編輯：羅嘉欣