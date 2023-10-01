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【樂壇天后】陳慧琳澳門開騷黃金戰衣登場　Kelly騷長腿：型唔型呀？

娛樂 13:11 2023/10/01

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

陳慧琳（Kelly）一連兩場《陳慧琳 Season2 演唱會 澳門站》於昨晚（9月30日）假澳門銀河綜藝館舉行頭場演出，Kelly狀態大勇，一開場即以連場歌舞炸爆舞台，令現場瞬間被炒熱。

Kelly相隔4年強勢回歸，今次《陳慧琳 Season2 演唱會 澳門站》的製作亦落重本，舞台特別搭建一間通心白屋外，影像上亦營造出準備作戰的狀態。狀態大勇的Kelly，在開場時穿上黑色戰袍，配以金色后冠，並聯同16名Dancers在白屋前載歌載舞，唱出《Ask》及《都是你的錯》，就猶如皇后出征一樣。

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騷修長美腿

而在《Ask》的中段，Kelly更脫下戰袍與后冠，以一身金色泳衣款式的舞衣示人，超高衩騷出修長美腿，高貴氣質與霸氣盡現的同時，亦寓意Kelly正式回歸樂壇，展開她的Season 2。

唱完兩曲之後，Kelly即問台下Fans道：「型唔型呀？鍾唔鍾意呀？請俾多啲掌聲跳得咁落力嘅Kelly Troop！好耐冇見喇！上次嚟澳門開Show已經係2019年，4年裡面變化好大，發生好多事，但你哋對我嘅支持有冇變到先？」這時在場粉絲都報以熱烈的尖叫及歡呼聲。

歌迷來自五湖四海

隨後， Kelly又道：「今次演唱會叫Season 2，亦代表住我嘅重新出發，呢個演唱會應該Show一個進化咗嘅我出嚟，即係Kelly 2.0，因為唔進化就退化，所以可能亦因為自己係處女座，不斷Chur自己，拎最好嘅嘢出嚟。」

同時，Kelly發現Fans來至不同地方，除澳門及香港Fans外，亦有來自台灣、北京、上海、廈門、青島等地，令到她十分驚喜的同時，她也興奮表示：「我嘅Season 2開始喇！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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