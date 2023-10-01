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【靚媽精明眼】免費換領香港街市美食現金券　17街市逾千款優惠+消費贏iPhone 15

親子好去處 13:51 2023/10/01

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

KKday推出獨家香港街市免費換領$5美食電子現金券。

媽媽經常要去街市買餸或帶家人去食飯，原來即日起至10月24日，KKday推出獨家「香港街市免費換領$5美食電子現金券」，在指定17個街市小食街於8時半後設「夜消More」時段，提供超過1,000款宵夜限定優惠，包括$4有6粒魚蛋，$20有30粒呀！

最新影片推介：

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【湊得輕鬆啲】9歲「石頭症」女兒骨骼易僵硬　媽媽守護陪伴溜冰踩板車挑戰不可能

為了響應政府「香港夜繽紛」活動，香港街市旗下17個街市的小食街由即日起至10月24日，將晚上8時半後設為「夜消MORE」時段，部份食肆更營業至凌晨，期間提供超過1,000個宵夜限定優惠，包括$4一串6粒魚蛋、$18三文魚手卷買一送一、$32水果茶買1送1等。

活動期間更大派總值超過150萬美食電子現金券，只要登記成為香港街市會員，即可獲贈$5美食電子現金券一張。成為會員後每日消費每滿$50，就再加送$5美食電子現金券。而在「夜消MORE」時段累計消費金額最高的5名會員，更可以獲贈iPhone 15（256GB）一部，想贏最新手機，要聯同屋企人齊齊消費。

香港街市旗下17個街市的小食街由即日起至10月24日，將晚上8時半後設為「夜消MORE」時段，提供超過1,000個宵夜限定優惠。（有關機構圖片）

活動詳情

優惠預訂日期：即日起至10月24日
活動時間：每日8:30pm後
地點：逸東邨、恆安市場、沙角市場、廣源市場、太和街市、祥華市場、華明市場、青衣市場、頌富市場、 良景市集、天瑞街市、葵盛東街市、竹園市場、寶達市場、啟業市場、 寶林市場、啟田市場

KKday獨家免費登記$5美食電子現金券
經KKday免費登記後，下載香港街市app即可免費以兌換碼換領$5美食電子現金券
香港街市手機App下載：【IOS】【Android】

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責任編輯：林綺玲

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