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【十一國慶】李家超勉港人努力團結再創輝煌　預告施政報告惠民生、拼經濟、做實事

社會 13:39 2023/10/01

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國慶日金紫荊廣場升旗禮後，行政長官李家超和政府官員今早（1日）出席會展舉行的國慶酒會，李家超致辭時表示，本月25日公布的新一份施政報告，會仔細考慮各方意見制定政策，強調會惠民生、拼經濟、做實事。

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行政長官李家超伉儷早上8時許進入酒會的會場。三位司長、終審法院首席法官張舉能列席；全國政協副主席梁振英、駐港國家安全公署署長董經緯、中聯辦主任鄭雁雄、新任外交部駐港特派員公署署理特派員李永勝亦有出席。酒會先由歌唱家莫華倫聯同中樂團獻唱《歌唱祖國》等歌曲。

其後李家超在酒會致辭指，香港正處於由治及興的關鍵時刻，要謀發展、拼經濟、拼競爭力，雖然香港面對的環境變幻莫測，但引述《尚書·周書·周官》的「功崇惟志，業廣惟勤」，勉勵港人只要有共同志向，努力不懈，團結一致，即可再創輝煌。

他強調，港人靈活變通，經得起考驗「香港人『有橋、食腦』，懂得靈活走位，多次轉危為機」，令香港更成功、更出眾，希望大家團結努力，為國家和香港作出貢獻。

李家超續稱，今年是標誌性年份，一帶一路10周年，國家至今與180多個國家和國際組織簽署了200多份共建「一帶一路」的合作文件，香港是重要功能平台，國家支持香港維持獨特優勢，離岸人民幣服務，發揮互惠共贏作用。

今年同時是CEPA簽署20周年，李家超稱，兩地一直維持緊密合作，兩地貨物貿易增值超過兩倍，不少外來投資者在香港成立地區總部，也是首隻H股上市30周年，有1,430家內地公司在港上市，內地公司總市值佔港股總市值8成。

他提到，這一年來，香港擺脫疫情，經濟向好，今年首8個月零售總銷貨值升2成，旅客突破2,300萬人次，最近亦舉行夜繽紛活動，透露本月25日公布的新一份施政報告，會仔細考慮各方意見制定政策，強調會惠民生、拼經濟、做實事。

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