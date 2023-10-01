【酒店衛生】訂五星級酒店3間房2間有曱甴　冷氣故障熱到醒住客投訴經理咁處理

▲ 訂五星級酒店3間房2間有曱甴，冷氣故障熱到醒住客投訴經理咁處理。

外遊住酒店最怕遇到衛生問題。近日有台女在社交平台發文，指早前與友人入住宜蘭一間五星級酒店，一共訂了3間房，結果其中2間均發現曱甴。事主投訴後獲安排換房，但冷氣機又出現故障，經理僅送來一部電風扇了事，令她大感不滿，怒稱以後不會再入住。

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事主於Facebook群組「爆料公社」發文，指早前與友人到宜蘭遊玩，並入住當地一間五星級酒店，一行人共訂了3間房。第一天晚上，事主洗澡後準備吹頭，結果在風筒旁邊發現曱甴，她立即告訴朋友，結果其中一名友人表示同樣在廁所發現曱甴，令她不禁感嘆：

這是什麼機率，同行三間房就有兩間出現蟑螂！

▲ 台女訂五星級酒店3間房2間有曱甴。（「爆料公社」影片截圖）

事主向酒店投訴後獲安排更換房間，結果換房後發現冷氣溫度一直維持在28、29度，翌日早上，她向前台職員反映，對方表示會找房務員查看。事主結束當日行程後回酒店，房間冷氣恢復正常，但第三日早上又出現故障，導致她在7時許被熱醒。事主向值班經理投訴，對方竟送來一部電風扇了事。

事主形容，入住酒店的3日體驗非常差，憶述吃早餐時，服務員不詢問客人是否用餐完畢，便直接收走餐盤。她又補充，投訴冷氣故障後，酒店提出補償方案，指可以延後一小時退房，下次入住時可免費升級客房，不過事主直言「完全不會想來第二次」。

帖文引起網民熱議，不少人都認為酒店衛生問題難以容忍，「好噁心，我無法接受蟑螂」、「很糟糕的體驗」、「真的花錢買氣受的感覺」、「小強也喜歡住五星級的飯店啊」。亦有網民分享入住涉事酒店的經歷，「去年帶家人去住，也是嫌棄到不行」、「去過一次根本不會想再去」、「你真的倒楣，我去三次都沒遇到」。

酒店房間5大污糟位

美國電視新聞雜誌節目《Inside Edition》曾經揭發五星級酒店在旅客退房後，沒有更換床單，但其實除了床單外，酒店房間還有其他衛生黑點。

1. 毛巾

洗手間的「萬年毛巾」，有些是循環再用，直到永遠，更可能是「萬能布」。酒店會進行消毒，以供住客再次使用，但每間酒店消毒程序不一，效果未必有保證。

再者，酒店抹身或抺面毛布或有「另類用途」，例如有住客會把毛布鋪地，當地布用「防跣」。傳媒亦曾報道，有酒店清潔工直接用住客用的毛巾抹廁所。

自救方法：盡量自帶毛巾，如要使用酒店提供的，先檢查清楚有沒有污漬。

2. 毛氈、布面梳化椅

酒店可額外提供毛氈，但毛氈並非每次清洗，有住客不用毛氈時掉在地下，沾滿塵埃。至於布面梳化椅及座椅亦不會次次清洗，有些客人會把污糟衫，甚至未洗的內衣褲周圍「晾」，椅子的污糟程度可想而知。

自救方法：房間空調溫度不要調較太低，另可自備外套，沒必要勿用額外毛氈。檢查寢具有沒有污積，若有可通知酒店職員更換。有些旅客會自帶枕頭套及床單，不過較麻煩，並非人人接受得到。

3. 熱水壺

酒店電熱水壺亦是「萬能工具」，有傳媒報道曾揭發有住客直接用熱水壺煮即食麵、烚海鮮，更有人把熱水壺當嘔吐袋用。

自救方法：一般酒店房內每日都會提供一、兩瓶樽裝水，若沒有，使用電熱水壺時先煲一次不飲的水，以高溫消毒。

4. 杯具

漱口用及飲水用的杯具未必清洗過，亦不知上手住客用來放過什麼。

自救方法：自備一小瓶消毒或清潔劑。若沒有，可用滾水清洗一次。

5. 酒店地氈

酒店地氈被視為最污糟的部分之一，因為清潔員每次只是吸塵，但有些住客穿著鞋子房內走；赤腳亦未必衛生，尤其是香港腳等患者；還有些住客在房內飲食，可把地氈弄得非常污糟，情況不能再想像下去。

自救方法：切記自備「私家拖鞋」，在房內不宜赤腳走。

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責任編輯：羅嘉欣