【功課壓力】阿媽教仔女功課激到入院吊鹽水　爸爸接手幾日同一命運被嘲「同甘共苦」

▲ 內地一對父母因為教仔女功課太勞氣，激到先後入院吊鹽水。

中國教功課是爸媽公認的世紀難題，內地一對父母因為教仔女功課，激到先後入院吊鹽水。內地江蘇無錫一位媽媽在網上分享了一段影片，見到一臉無奈的老公吊著鹽水迎面走來，連自己都正在吊鹽水，原來兩夫妻同樣因為教仔女功課，雙雙激動到要入院吊鹽水，順便冷靜一下。

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據內地傳媒報道，該名媽媽指出，平日由她來教導就讀一年級的兒子和讀幼稚園的女兒做功課，但每次教功課都很勞氣，輪流責備子女，而且女兒近日還病倒，累到她患上甲狀腺結節需入院吊鹽水，之後老公接手教功課，結果連老公也因喉嚨發炎要到醫院吊鹽水。

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媽媽有共鳴：曾眼前一黑險暈倒

網民見到該名媽媽的分享後瞬間有共鳴，紛紛指教仔女做功課，真的有機會激到血壓飆升，「我上次吼孩子，突然眼前一黑差點暈倒」、「有一次把我氣得急火攻心流鼻血」、「我有一次也是被氣得腦袋轟鳴，心好像馬上要跳出來，當時就坐地上喘粗氣」、頭痛胸悶氣短咽喉痛，難道不是父母統一徵狀嗎？」等，有人更笑稱：「夫妻倆算是同甘共苦了」。

有不少家長認為，為了讓自己活久一點，對子女的功課採取放棄態度較好，「放過孩子也放過自己，想開了，不然真的活不長」、「我給我老公說，讓他輔導孩子作業，我感覺我要早死幾年，老公表示自己年紀大，還想多活幾年」。

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責任編輯：王明芳