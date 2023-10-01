  • 31°C
香港時間 : 20231001日 (週日) 17:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【玻璃心】張兆輝一句話竟引不滿　 網民：佛山一線城市竟然說鄉下！

娛樂 16:39 2023/10/01

分享：

分享：

熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

眾所周知型佬星張兆輝生活健康，平時喜歡踢足球，早前他隨明星足球隊一班波友到佛山三水比賽，他在賽前上載一段短片，說：「中秋回『鄉下』踢球，非常開心，原來大佬華（黃日華）也是半個佛山人。」

片中，張兆輝開心地說：「三水嘅朋友大家好，終於嚟到佛山啦，返到鄉下啦！」衛志豪也附和說：「佢(張兆輝)鄉下！ 」而黃日華表示亡妻梁潔華也是三水人。

太過玻璃心

本來這短片表達張兆輝對佛山三水有感情的影片，訊息十分正面，可是「鄉下」兩字竟引起部分網友敏感神經，有網民不滿稱：「佛山一線城市竟然說鄉下！」、「說家鄉就好了，沒必要說鄉下，聽起來感覺不太好」。

張兆輝也十分好耐性，解釋稱： 「從小到大說了60年回鄉下就是回家鄉，在我們這個時代的文化中，如果是上海人，回上海也會叫回『鄉下』，問一問你身邊的土生土長長輩，廣東人回『鄉下』就是回家鄉，這些一知半解的評論，最無奈。」

幸大多數網民都理解此詞的用法，紛紛留言支持張兆輝，反指該名網民太玻璃心：「廣東人講回『鄉下』就是回老家」、「廣東人都知道『鄉下』就是自己出生的祖地，不是落後說的意思。」

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】9歲「石頭症」女兒骨骼易僵硬　媽媽守護陪伴溜冰踩板車挑戰不可能

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【被消失的凶案】張兆輝子女率影迷包場送驚喜　輝哥派心心：多謝晒大家支持
15:45 2022/06/21
【被消失的凶案】張兆輝子女率影迷包場送驚喜　輝哥派心心：多謝晒大家支持
【一樣的天空】張兆輝嚴寒下出海開工零抱怨　病倒堅持演出展現不屈精神
15:13 2022/06/24
【一樣的天空】張兆輝嚴寒下出海開工零抱怨　病倒堅持演出展現不屈精神
【無頭東宮】向海嵐張兆輝等拍檔聚首　陳妙瑛激罕露面有意拍處境劇？
11:56 2023/02/10
【無頭東宮】向海嵐張兆輝等拍檔聚首　陳妙瑛激罕露面有意拍處境劇？

你可能感興趣

【被消失的凶案】張兆輝子女率影迷包場送驚喜　輝哥派心心：多謝晒大家支持
15:45 2022/06/21
【被消失的凶案】張兆輝子女率影迷包場送驚喜　輝哥派心心：多謝晒大家支持
【一樣的天空】張兆輝嚴寒下出海開工零抱怨　病倒堅持演出展現不屈精神
15:13 2022/06/24
【一樣的天空】張兆輝嚴寒下出海開工零抱怨　病倒堅持演出展現不屈精神
【無頭東宮】向海嵐張兆輝等拍檔聚首　陳妙瑛激罕露面有意拍處境劇？
11:56 2023/02/10
【無頭東宮】向海嵐張兆輝等拍檔聚首　陳妙瑛激罕露面有意拍處境劇？
張兆輝 黃日華 衛志豪 演員 網絡熱話 足球

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月01日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月01日 時間16:05）
【宅男女神】咪神高海寧一度在意別人眼光　高Ling：我自由了【多圖】
【宅男女神】咪神高海寧一度在意別人眼光　高Ling：我自由了【多圖】
【六合彩】5200萬六合彩有結果　即對號碼睇頭獎誰屬
【六合彩】5200萬六合彩有結果　即對號碼睇頭獎誰屬
【家庭糾紛】兒子搬出不同住拒給家用　怪父母無錢出首期︰沒本事別生小孩
【家庭糾紛】兒子搬出不同住拒給家用　怪父母無錢出首期︰沒本事別生小孩