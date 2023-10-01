【玻璃心】張兆輝一句話竟引不滿　 網民：佛山一線城市竟然說鄉下！

眾所周知型佬星張兆輝生活健康，平時喜歡踢足球，早前他隨明星足球隊一班波友到佛山三水比賽，他在賽前上載一段短片，說：「中秋回『鄉下』踢球，非常開心，原來大佬華（黃日華）也是半個佛山人。」

片中，張兆輝開心地說：「三水嘅朋友大家好，終於嚟到佛山啦，返到鄉下啦！」衛志豪也附和說：「佢(張兆輝)鄉下！ 」而黃日華表示亡妻梁潔華也是三水人。

太過玻璃心

本來這短片表達張兆輝對佛山三水有感情的影片，訊息十分正面，可是「鄉下」兩字竟引起部分網友敏感神經，有網民不滿稱：「佛山一線城市竟然說鄉下！」、「說家鄉就好了，沒必要說鄉下，聽起來感覺不太好」。

張兆輝也十分好耐性，解釋稱： 「從小到大說了60年回鄉下就是回家鄉，在我們這個時代的文化中，如果是上海人，回上海也會叫回『鄉下』，問一問你身邊的土生土長長輩，廣東人回『鄉下』就是回家鄉，這些一知半解的評論，最無奈。」

幸大多數網民都理解此詞的用法，紛紛留言支持張兆輝，反指該名網民太玻璃心：「廣東人講回『鄉下』就是回老家」、「廣東人都知道『鄉下』就是自己出生的祖地，不是落後說的意思。」

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