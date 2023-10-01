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【夏季流感】關日華：近期流感入院兒童增加　籲神智和活動能力轉差須即求醫

社會 16:18 2023/10/01

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一名5歲女童日前感染甲型流感後出現併發症腦炎死亡，香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華稱，香港仍處於夏季流感高峰期，不少小朋友留醫，有重症小朋友要入住深切治療部，形容情況令人憂心，呼籲家長盡快帶子女接種流感疫苗，他提醒兒童流感個案可在數小時內惡化成重症，如子女活動能力和神智明顯轉差，應盡快求醫。

關日今日（1日）出席電台節目時指，最近數周入院人數明顯上升，當中不少是小朋友，大多出現發燒、上呼吸道感染等徵狀，更有重症小朋友要入深切治療部留醫，形容情況令人擔心。

關日華表示，本港雖然已踏入秋季，但仍處於夏季流感的高峰期，他解釋是因為過去三年新冠疫情下市民維持戴口罩的習慣，沒有機會接觸到流感病毒，導致體內沒有有效抗體。他又說，兒童流感個案可在數小時內惡化成重症，如子女活動能力和神智明顯轉差，應盡快求醫，並呼籲家長盡快帶子女接種流感疫苗。

除流感外，近日新冠病毒的入院人數亦顯著增加，關日華指部分沒有接種新冠疫苗的兒童在感染後出現較嚴重病情，建議兒童確診後仍然要接種兩劑新冠疫苗，減少重症風險。此外，他指在兒童中較常見的呼吸道合胞病毒，近月成人個案增加了，估計部分家長經子女感染，有長者在感染後亦出現重症。

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記者：陳麗娜

 

 

 

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