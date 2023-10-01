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【兒童健康】小四生疫情3年零病痛失抵抗力狂病　醫生籲別困孩子入「無菌玻璃屋」

兒童健康 18:02 2023/10/01

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一名原本體弱的小四生在疫情3年做足防疫措施零病痛，如今幾乎失去抵抗力狂發病，醫生呼籲家長反思，應否再困孩子入「無菌玻璃屋」。

過去疫情3年，家長都嚴格要求孩子勤洗手、戴口罩，孩子的發病率也隨之減少，但這能維持多久？台灣兒科醫生陳木榮近日分享一個案，體弱的小四生在過去3年均沒有病歷紀錄，近日卻因生病而求診，一問之下發現他幾乎沒有抵抗力，讓他不禁發文讓家長反思，把孩子困於「無菌的玻璃屋」，能夠維持多久？又要付出多少代價？

隨著各國解封，孩子都脫下口罩生活及玩耍，導致孩子的發病率上升。台灣兒科醫生陳木榮今日（1日）在其facebook專頁發文分享個案，開首即問家長：「我們有可能養出一個完全不生病的小孩？」

他分享一個就讀小四的病人個案指出，在查看該名孩子過往的病歷時，發現他3年前幾乎每3至5天就到診所求診，生病率極高，但他接下來卻有3年空白期，「這個孩子完全在我診所沒有病歷紀錄。」

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相隔3年，該名小四生早前被媽媽帶來看病，陳醫生即好奇問：「這三年孩子在哪裡看病，我心中在想，到底有哪一間診所比我的診所更有吸引力，讓這個媽媽轉換看診三年。」媽媽卻回答：「這三年，這個孩子完全沒有生病，一次也沒有！」

原來從疫情剛開始，媽媽便要求孩子勤洗手、戴口罩，接著一段長時間在家對著電腦上課，完全沒有任何社交活動，後來稍微解封，就算在學校吃飯睡覺，中間還有隔板，更隨時酒精不離手，隨時消毒。就這樣過了三年，真的完全不生病。

到了現在各國解封，病毒在環境中百花齊放，陳醫生發現這個孩子幾乎沒什麼抵抗力，生病的頻率比三年前更高了。陳醫生感慨，孩子被困在無菌世界，的確有機會不生病，但這不能長久，建議家長應該放開一點。

原來，我們真的有可能養出一個完全不生病的小孩，但是這間無菌的玻璃屋，能夠維持多久？又要付出多少代價？等到走出玻璃屋之後，又是怎麼樣的風景？

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責任編輯：林綺玲

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