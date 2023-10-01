【網絡熱話】港女中秋酒樓做節慘中伏　大呻食物質素差過兩餸飯埋單呢個價

▲ 港女中秋酒樓做節慘中伏，大呻食物質素差過兩餸飯。

中秋佳節，不少人都會一家大細到酒樓食飯做節。不過，有港女分享中伏經歷，指早前與男友家人一行5人到荃灣一間酒樓享用半席套餐，埋單承惠3000元，不過食物質素卻「差過兩餸飯」，令她大感中伏。

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女事主上周四（28日）於Facebook群組「飲食黑店大全」發文，指與男友家人一行5人到酒樓提前做節，由於臨近中秋酒樓不設散叫，於是叫了半席套餐，埋單3000元。 事主表示，當日酒樓七成滿座，但只有5個樓面員工，「樓面仲要斬埋片皮鴨」，形容人手嚴重不足，「叫人嚟，舉手都舉15分鐘先有人理，埋單都要等半個鐘」。

不過，最令她感到不滿的食物質素，她形容「簡直恐怖，差過兩餸飯質素」。她逐一點評菜式，指「龍蝦伊麵個龍蝦啲肉霉，伊麵未煮淋，換完都無分別，忙都至少要煮熟嘛」；至於「紅茄花膠泡翡翠」，因上菜時沒有花膠，事主要求更換，「換完好明顯就咁放返幾舊花膠喺面」、「番茄完全突出花膠嘅腥味」；另一菜式「金獎松露燒雞」，她形容「隻雞老都食唔到，又無味」；而「鮑汁荷葉飯」則沒有鮑汁味，「食落鹹鹹地，唔知食緊乜，早餐店啲荷葉飯仲好食過佢」。

▲ 套餐菜式。（Facebook群組「飲食黑店大全」圖片）

至於其他菜式，事主表示「無咩特別，唔難食，唔好食」，而蒸魚則「正常發揮」。事主向經理反映，不過對方態度良好，「有咩唔滿意都照換」、「成個場有幾枱客投訴，佢都仲可以保持笑容」，認為這點相當抵讚。

事主透露，經理免費送贈了3款糖水作為補償，包括杏仁糊、番薯糖水及楊枝甘露，不過質素同樣不敢恭維。杏仁糊「水到不如飲水好過」；番薯糖水「薑汁冇咩薑味」；楊枝甘露完全是「化學芒果漿加水，淡如水」。

不過，事主又表示理解，「飲食咁缺人手，到到都請人」，認為「罵樓面無意思，佢地又唔罵得廚房，不過辛苦哂經理」，惟直言經過這次中伏經驗後「無下次」。

帖文引起網民熱議，不少人都留言表示「三千蚊半席好貴囉」、「過時過節去酒樓食飯，食到一肚氣」、「而家愈係節日愈唔會揀出去食飯，真係貼錢買難受」，亦有人笑言「去兩餸飯店舖買淨餸，返屋企食重仲開心」。

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責任編輯：羅嘉欣