【國慶煙花】今晚9時逾3萬枚煙花維港綻放　即看3大觀賞新點

國慶煙花滙演相隔5年，再度於10月1日晚上9時在維港上空上演，8幕合共發放31,888枚煙花，長約23分鐘，預算約為1,800萬元。除了紅心、紅色五角星及洋紫荊等圖案，彩色繡球煙花更首度在維港綻放。

4大賞煙花新點

九龍區

西九文化區

西九落成後首次十一國慶放煙花，當地毗鄰維港且景色開揚，可居中欣賞，勢必吸引大批市民前往。西九管理局早前表示，將視乎實際情況，配合警方在西九實施人潮管理措施及特別交通安排，建議市民乘搭公共交通工具前往，可經柯士甸站或九龍站步行進入文化區。

港島區

灣仔水上運動及康樂主題區

「水上運動及康樂主題區」位於灣仔北鴻興道，海底隧道銅鑼灣入口旁。主題區的第一期、第二期及第三期項目分別在2020年12月、2021年12月及2022年12月開放，有約1.3公頃海濱空間及550米長的海濱長廊，沿途沒有高樓廈遮擋，十分適合賞煙花。

遊客可從灣仔渡輪碼頭可直達，步程約五分鐘；或從灣仔會展站A2出口前往，步程約五分鐘。看完煙花後，可到訪同場舉行的香港夜繽紛項目之一 ── 灣仔「海濱藝遊坊」。

北角「東岸公園主題區」

位於港島北角海濱的「東岸公園主題區（第一期）及(第一期甲)」分別在2021年9月及2022年12月開放，面積約1.1公頃，海濱長廊長約425米。去年中秋就曾放置巨型月亮，吸引大批市民到來「賞月」打卡，該處望向維港亦是一覽無遺。

主題區位於屈臣道以西，市民從炮台山港鐵站A出口經油街轉入電器道，至屈臣道街尾即可到達，步程只需約七分鐘

8幕煙花彩色繡球煙花首次登場

國慶煙花滙演由文化體育及旅遊局統籌，香港電訊及富衛保險聯合贊助，主題為「富興百業賀國慶，盈聚慧城耀香江」，寓意祝福百業興旺，與市民一起創建更美好未來。

負責煙花製造的港星多媒體製作有限公司行政總裁毛偉誠指，今次煙花滙演採用新陣式，煙花陣在灣仔會展中心對出，除了出動3艘躉船，也會使用6艘小浮船，合共組成9個發放點，營造出高低煙花層次，仿如800米闊和200米高的煙花熒幕，同時寓意「三三不盡，六六無窮」。

滙演共分為8幕，主題包括賀國慶、開心香港、亞運等；揭幕煙花是象徵快樂與團圓的「紅心」圖案，同時有10秒密集爆發大滙演，代表繽紛燦爛的煙花再次在維港閃耀。其餘焦點包括，洋紫莉及紅色五角星團煙花，以及首次在港綻放的彩色繡球煙花，當煙花爆發後，會呈現出環形、螺旋及冠環等多個造型。

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責任編輯：陳麗娜