【霉菌溫床】女子租屋一年反覆過敏　檢查床褥發現驚人真相

▲ 女子租屋一年反覆過敏，檢查床褥發現驚人真相。（iStock圖片）

床上用品要定期清潔及更換。內地一名女子租屋一年反覆過敏，直到近日更換床單時，竟發現床墊大面積發霉，滿佈大量霉斑，終於找到過敏元兇。

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根據內媒《白鹿視頻》報道，廣東佛山一名女子小張透露，當初因轉工匆忙租了一個房子入住，當時床褥上套有一張紅色床單，看起來還算乾淨，小張未有為意，便鋪上床單繼續使用。 未料入住一周後，小張的頸部開始紅腫過敏、渾身痕癢，她到醫院求診並獲處方過敏藥，服用後症狀有所緩解，同時又網購了一些除蟎噴霧在家裡使用。

小張搬進新屋一年多，服用、塗抹過多種過敏藥，但過敏症狀仍反覆發作。直到最近，她眼見天氣好，打算曬床單，打掀開竟發現床墊發霉，滿佈大量霉斑，令她大感衝擊，立即要求房東更換新床褥，她又以自身的經驗呼籲大家租屋時要檢查清楚床褥是否乾淨。

報道又提醒，床褥受潮發霉後，可用以下4個方法解決：

用白醋擦拭發霉的地方，再用清水濕布擦乾淨，殘留的醋味可以噴點香水；

若室內濕度太高，要多開窗通風，並將床褥用消毒液沖刷潔凈，在陽光下曝曬2天；

可用刷子蘸一些濃番梘水沖刷發霉部分，再用溫水沖刷一遍，可去除霉斑；

放在床褥旁擺放一些臭丸，保持衣櫃乾燥，再用高溫的白熾燈對床褥內部進行烘烤。

一個枕頭有16種真菌

除了床褥，枕頭等寢具同樣是細菌溫床。「BUSINESS INSIDER」曾引述英國曼徹斯特大學一項研究指，在10個定期使用了1.5至20年的枕頭樣本中，發現每個枕頭都含有大量真菌。當中以「煙麴黴」（Aspergillus Fumigatus）最常見，其中有樣本更鑑定出16種不同真菌，並且有上百萬個真菌孢子。這些真菌除了可引起過敏現象，還可感染肺部及其他器官，危害健康。

塵蟎的糞便會產生一種蛋白質，可導致人體眼睛發紅、發癢、流鼻涕，更可引起其他類似感冒的症狀。若不定期清洗床單，並在睡前使用護膚品，這些護膚品就會轉移並堆積在床單上，堵塞毛孔，導致皮膚生暗瘡。

清潔枕頭貼士

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源早前接受TOPick訪問時指，枕頭、棉被和床褥都是塵蟎出現的重災區。

睡覺時，人體會剝落皮屑或死皮，再加體溫，會令床上的蟎蟲得到養分。

建議：

每天早上起床後，盡量攤開棉被，不要立即摺疊，好讓被面和被芯保持乾爽，減少濕氣累積，杜絕蟎蟲繼續滋生繁殖。

每季把棉被、枕頭等床上用品「用陽光曬一曬」，以保持乾爽，並達至殺菌功效。

枕頭、被套、床褥套等宜定期清洗更換。若枕頭發黃或發黑便應丟棄，因枕頭容易積藏頭皮屑，滋生蟎蟲。

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責任編輯：羅嘉欣