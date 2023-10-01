【香港小姐】陳凱琳中門大開出席活動　被指鄭嘉穎不在場「作反」疑真空上陣

靚媽陳凱琳（Grace）不時在個人社交平台上載靚相，早前她飛往歐洲，到意大利米蘭出席活動，已回港過中秋及國慶假的她，近日把歐洲照片陸續放上社交平台。

Grace不愧是港姐冠軍級人馬，雖然已是3孩之母，身材零走樣。在昨日（9月30日），她於個人社交平台以「Oh THIS purple number 💁🏻‍♀️💜🦵」為題，上載她在米蘭出席活動時一身性感晚裝的照片。

穿中門大開紫色晚裝的Grace疑「真空」上陣，同時配一對黑絲，高貴性感。

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鄭嘉穎大方畀Like

不過她指，身在意大利敢以此打扮示人，不過她指不是因為性感，而是顏色配搭，表示最初都不太肯定是否要穿這套衫，因為紫色搭紫色似乎「多得滯」，但最後還是覺得喜歡，於是表示現在身在意大利，如果換在香港，她很可能會同自己講：「不好」，但現在於意大利，所以可以。

而網民對其打扮大讚，覺得穿搭十分漂亮。不過亦有網民開玩笑問：「老公不在作反？」而鄭嘉穎也幽默地在此句畀「Like」，十分大方。

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