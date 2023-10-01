  • 29°C
香港時間 : 20231001日 (週日) 20:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旅遊學習】賣樓帶3孩休學環遊世界28國　英夫婦無悔：旅行比校園學習更多

育兒經 19:06 2023/10/01

分享：

分享：

熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

英國一對夫婦毅然賣樓，帶3孩休學去環遊世界28國。（iStock圖片）

讀萬卷書不如行萬里路。一對英國夫婦講得出做得到，毅然賣樓並為3子女輟學，從去年11月到今年8月，一家五口開露營車環遊了歐洲28國，因為他們相信，孩子在旅程中所學習到的，比校園內必定更多。

根據英國《每日鏡報》報道，43歲的卡爾（Carl Jackson）和露芙（Ruth Jackson）從疫情中覺悟，決定全家一起出發環遊世界。兩夫妻出售價值約53萬英鎊（約5百萬港元）的房子，並以6萬英鎊（約57.3萬港元）購入一輛露營車及後面配多一輛拖車，帶著分別11歲、10歲和5歲的孩子展開歐遊旅程。

去年11月一家五口出發前往法國北部加萊（Calais），穿越法國、比利時、斯堪地那維亞半島，之後趕到芬蘭最北部的拉普蘭（Lapland）過聖誕節，再落去首都赫爾辛基（Helsinki）過新年。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】9歲「石頭症」女兒骨骼易僵硬　媽媽守護陪伴溜冰踩板車挑戰不可能

他們其後探索了東歐，再飛越澳洲的珀斯和印尼峇里島，之後返回歐洲遊覽希臘和意大利，最後一站是法國，總共到訪了28國。一家五口在整個旅行中，並沒有具體計劃，幾乎沒有預訂任何東西，只是一覺醒來便開車。

獲校長全面支持

兩夫妻接受訪問表示，他們絕不後悔這個決定，因為他們相信孩子在旅程中所學到的知識，遠超學校教育。

我們的夢想是向孩子們展示世界更多面貌，在疫情過後真實世界是如此。我們想向孩子證明，你可以走出去並獲得美好的經歷，並不需要花大量金錢。

孩子們在旅行途中仍有在學，因兩夫妻的決定得到學校支持，並為孩子們提供線上學習資源。卡爾感謝學校道：「我們安排了和孩子一同與校長會面，並等待他的指示。我很驚訝校長絕對支持我們，他甚至說他也做過類似的事情。」他們旅行結束返回英國後，孩子們返回校園上課，更趕得上初中開學。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：林綺玲

相關文章

【旅遊意義】旅遊在有限的時間玩盡太累　EstherChu：花時間真正休息和放鬆有效恢復精力
17:14 2023/08/09
【旅遊意義】旅遊在有限的時間玩盡太累　EstherChu：花時間真正休息和放鬆有效恢復精力
【郵輪旅遊】夫妻疑豪花8萬搭郵輪遲到　被遺棄碼頭哭求船長：請等我們
17:40 2023/08/20
【郵輪旅遊】夫妻疑豪花8萬搭郵輪遲到　被遺棄碼頭哭求船長：請等我們
【親子旅遊】金怡假期報團優惠每位最高減$7,000　一家三口出發慳足逾2萬元
14:05 2023/09/28
【親子旅遊】金怡假期報團優惠每位最高減$7,000　一家三口出發慳足逾2萬元

你可能感興趣

【旅遊意義】旅遊在有限的時間玩盡太累　EstherChu：花時間真正休息和放鬆有效恢復精力
17:14 2023/08/09
【旅遊意義】旅遊在有限的時間玩盡太累　EstherChu：花時間真正休息和放鬆有效恢復精力
【郵輪旅遊】夫妻疑豪花8萬搭郵輪遲到　被遺棄碼頭哭求船長：請等我們
17:40 2023/08/20
【郵輪旅遊】夫妻疑豪花8萬搭郵輪遲到　被遺棄碼頭哭求船長：請等我們
【親子旅遊】金怡假期報團優惠每位最高減$7,000　一家三口出發慳足逾2萬元
14:05 2023/09/28
【親子旅遊】金怡假期報團優惠每位最高減$7,000　一家三口出發慳足逾2萬元
爸媽心聲 育兒心得 親子活動 旅遊行程 正能量 歐洲 英國 澳洲

最高瀏覽

鄭少秋長女美國自殺身亡　警方破門而入發現陳屍家中
鄭少秋長女美國自殺身亡　警方破門而入發現陳屍家中
急症室最長等候時間（10月01日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月01日 時間16:05）
【六合彩】5200萬六合彩有結果　即對號碼睇頭獎誰屬
【六合彩】5200萬六合彩有結果　即對號碼睇頭獎誰屬