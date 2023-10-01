【旅遊學習】賣樓帶3孩休學環遊世界28國　英夫婦無悔：旅行比校園學習更多

▲ 英國一對夫婦毅然賣樓，帶3孩休學去環遊世界28國。（iStock圖片）

讀萬卷書不如行萬里路。一對英國夫婦講得出做得到，毅然賣樓並為3子女輟學，從去年11月到今年8月，一家五口開露營車環遊了歐洲28國，因為他們相信，孩子在旅程中所學習到的，比校園內必定更多。

根據英國《每日鏡報》報道，43歲的卡爾（Carl Jackson）和露芙（Ruth Jackson）從疫情中覺悟，決定全家一起出發環遊世界。兩夫妻出售價值約53萬英鎊（約5百萬港元）的房子，並以6萬英鎊（約57.3萬港元）購入一輛露營車及後面配多一輛拖車，帶著分別11歲、10歲和5歲的孩子展開歐遊旅程。

去年11月一家五口出發前往法國北部加萊（Calais），穿越法國、比利時、斯堪地那維亞半島，之後趕到芬蘭最北部的拉普蘭（Lapland）過聖誕節，再落去首都赫爾辛基（Helsinki）過新年。

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他們其後探索了東歐，再飛越澳洲的珀斯和印尼峇里島，之後返回歐洲遊覽希臘和意大利，最後一站是法國，總共到訪了28國。一家五口在整個旅行中，並沒有具體計劃，幾乎沒有預訂任何東西，只是一覺醒來便開車。

獲校長全面支持

兩夫妻接受訪問表示，他們絕不後悔這個決定，因為他們相信孩子在旅程中所學到的知識，遠超學校教育。

我們的夢想是向孩子們展示世界更多面貌，在疫情過後真實世界是如此。我們想向孩子證明，你可以走出去並獲得美好的經歷，並不需要花大量金錢。

孩子們在旅行途中仍有在學，因兩夫妻的決定得到學校支持，並為孩子們提供線上學習資源。卡爾感謝學校道：「我們安排了和孩子一同與校長會面，並等待他的指示。我很驚訝校長絕對支持我們，他甚至說他也做過類似的事情。」他們旅行結束返回英國後，孩子們返回校園上課，更趕得上初中開學。

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責任編輯：林綺玲