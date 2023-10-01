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鄭少秋長女美國自殺身亡　警方破門而入發現陳屍家中

娛樂 18:41 2023/10/01

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鄭少秋大女傳出死訊！秋官鄭少秋共有4個女兒，與現任太太官晶華育有鄭詠恩、鄭詠曦，以及與前妻沈殿霞（肥姐）所生的鄭欣宜外，秋官與肥姐一起之前，曾與盧慧茹拍拖3年，女方在1968年為秋官誕下鄭安儀。

但秋官與盧慧茹分手後，女方帶女兒離開，而秋官有負責女兒學費，可是鄭安儀與父親關係疏離，秋官多年前曾受訪說︰「我很多年前供她讀大學，但供完之後已沒聯絡。現在如街上遇見，也不知道認不認得。」並表示感遺憾。

可是今日有報道指，鄭安儀早前在美國南加州的寓所內自殺身亡，教會在當地時間9月30日早上為她進行追思彌撒。

（經濟日報圖片）

未能聯絡秋官

據悉，鄭安儀長大後對父親沒恨意，在幾年前鄭少秋到美國拉斯維加斯登台，父女還因此見面。

可是據YouTube頻道「Smart Travel」指，鄭安儀因陷三角戀而一直生活得不快，最近參加當地羅省華人天主教堂（St Bridget Chinese Catholic Church）的成人道理班。

未能聯絡秋官

但在上月約26、27日左右，有教友發現鄭安儀失聯，由於聯絡不到她的母親盧慧茹，於是報警求助，警方到達鄭安儀住所破門進入，可惜發現她在屋內自殺身亡。

羅省華人天主教堂於當地時間9月30日早上為鄭安儀舉行追思彌撒，但因未聯絡到盧慧茹，故呼籲秋官盡快聯絡教會，為鄭安儀處理接下來的身後事。

撰文 : TOPick柴犬出動

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