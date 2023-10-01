【中暑危機】酷熱天氣在家未開冷氣　日母女疑中暑雙雙身亡【附4大中暑先兆】

▲ 酷熱天氣在家未開冷氣，日母女疑中暑雙雙身亡。（iStock圖片）

日本今年受熱浪侵襲，多個地區氣溫持續高企。大阪一對母女日前被發現陳屍家中，現場門窗緊閉、未有開冷氣，經警方初步調查後，估計兩人因天氣過熱中暑致死。

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根據《產經新聞》報道，大阪府松原市警方於9月23日上午9時40分接獲一對夫婦求助，指無法聯絡上朋友，請求警方確認對方的安全。警方於當日11時20分前往失聯者的住所，破門而入後發現2具屍體，分別是70多歲的女戶主及其40多歲的女兒。

兩人被發現時已經死亡，身上穿有衣服，沒有明顯外傷，惟屍體開始有腐爛跡象。住所當時門窗緊閉，大門上鎖，屋內冷氣機未有啟動，現場亦沒有打鬥痕跡，經初步調查，懷疑兩人因天氣過熱中暑暈倒，導致死亡，不過詳細死因仍有待進一步驗屍確認。

四大中暑先兆

台灣胸腔暨重症醫學科醫生黃軒曾在facebook上發文，提醒四大中暑先兆︰

1. 熱水腫

身體為了避免過熱出現的血管擴張，將熱量散發出體外，令血液積聚在腳踝中，形成「腳踝的局部水腫」。

2. 熱紅疹

人的汗水孔被阻塞時，皮膚會出現細小的紅點，而且有刺痛感，這就是熱疹。

3. 熱痙攣

當身體大量排汗，但未能及時補充水分及電解質，就會導致肌肉痙攣。

4. 熱暈厥

當出汗和低血壓失去大量體液時，血液會暫停流向大腦，產生頭暈症狀。

他在文中指出，有時就算高溫下也未必會感覺到上述4種症狀，但如果「感覺愈來愈攰」更要小心，因為這是中暑最大的危險。他建議在炎夏要爭取時間休息、多喝水，穿衣服盡量以透氣及涼快為主，減少戶外活動，就算外出亦要隨時留意身體的訊號。

正確處理急救法

香港港安醫院–司徒拔道急症科專科醫生高曉輝接受TOPick訪問時指出，熱衰竭和中暑都是常見的熱傷害，當體溫持續過高，有機會引致多重器官衰竭、橫紋肌溶解症等，嚴重恐接受洗腎治療。如身處戶外，發現同行人士出現熱衰竭或中暑的情況，應該立即帶其到陰涼的地方，避免繼續暴曬，然後可用濕毛巾為患者抹身、降溫；另外亦可替患者脫下多餘衣服，使其身體快速散熱。

治療方法

當患者因熱衰竭被送到急症室，醫生會為其量體溫，評估神智，如神智清醒，體溫未符合中暑的條件，且出現脫水的情況，醫生會為患者打點滴，吊生理鹽水，讓患者充分休息，補充水分，當情況好轉後便可出院。

至於中暑患者，一般會用濕毛巾為其抹身，或在額頭、腋下、腹股溝位置進行冰敷，甚至使用冷凍氈設備；另外亦可採取體內降溫的方法，如注射冷凍的生理鹽水，將血液降溫。而醫生會使用探熱器，持續監測患者體溫，以免體溫驟降。

預防中暑貼士

高醫生提醒，要預防中暑，做運動前應補充足夠水分，以免流失過多汗水，出現熱衰竭的情況；如運動期間感到不適，應立即停止，並到陰涼的地方休息。

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責任編輯：羅嘉欣