【電子支付】杭州亞運港隊體驗工銀電子人民幣跨境使用 為起居及消費提供便利

中國工商銀行（亞洲）成為內地與香港數字人民幣跨境試點項目的參與機構之一，更於國慶日協助杭州亞運會中國香港代表團率先體驗數字人民幣錢包充值及消費，為他們在杭州亞運會期間的起居及消費提供便利，並藉此推廣數字人民幣的跨境應用。



中國工商銀行（亞洲）依託總行中國工商銀行作為杭州亞運會官方銀行服務合作夥伴的獨特優勢，讓杭州亞運會運動員村內的中國香港代表團率先體驗透過「轉數快（FPS）」，充值至內地「數字人民幣」應用程式中的中國工商銀行數字錢包，其後便可在運動員村內商戶以及試點地區線上線下可受理數字人民幣的場景進行消費，享受便捷安全的移動金融支付服務。

體驗過數字人民幣錢包的中國香港代表團代表均認為錢包使用簡易方便，能直接透過參與是次活動的本地銀行港元及人民幣賬戶經轉數快跨境充值錢包，更能省卻兌換人民幣、預備現鈔的流程和時間，令他們在運動員村生活消費倍感輕鬆方便。

中國工商銀行（亞洲）副行政總裁顧旋表示，中國工商銀行（亞洲）作為2023至2026年度中國香港代表團獨家金融機構夥伴，以及內地與香港數字人民幣跨境試點項目的參與機構之一，非常高興能夠攜手總行中國工商銀行，藉杭州亞運會這一項亞洲體壇盛事，在支持亞洲體育事業發展的同時，推動數字人民幣的跨境應用，為多元化支付渠道增添選擇。

這項服務是通過香港金融管理局牽頭成立的「轉數快（FPS）」快速支付系統和中國人民銀行數字貨幣研究所建設運行的數字人民幣系統的互聯互通實現。兩地貨幣當局之間的直接合作，為G20關於提升跨境支付服務路線圖提供了應用範例，有利於在風險可控且尊重本地支付習慣的前提下實現本地指定參與機構一點接入、批量全通，且具有更好的合規基礎。

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