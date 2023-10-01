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【亞運足球】港隊創歷史闖入四強　香港贏伊朗1:0

社會 23:11 2023/10/01

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亞運足球，港隊歷史性殺入四強。(足總社交網頁圖片)

杭州亞運男子足球8強，港隊1:0擊敗伊朗，歷史性晉級四強。香港足球總會表示，港隊在星期三(10月4日)晚上6時將會出戰四強賽事，將會迎戰日本，足總在社交網站帖文，呼籲港人繼續支持港隊，用雙腿創造夢想：

亞運男子足球項目，港隊上仗1比0擊敗巴勒斯坦平歷史紀錄闖入八強，今日在八強賽遇上勁敵伊朗，最終港隊全場將士用命下，成功以1比0擊敗伊朗，再創紀錄殺入四強！

亞運男子足球四強：
中國香港 對 日本
10月4日 (星期三) 晚上6時
杭州蕭山體育中心體育場

港隊相隔65年後，再次打入亞運8強。兩隊一開賽就對攻，比賽節奏明快，而港隊上半場大部份時間處於被動，上半場被圍攻之下，力保不失。半場兩隊互無紀錄。

港隊下半場開賽2分鐘即打破僵局，港隊在中場左路斬入禁區，前鋒安永佳頭鎚二傳，潘沛軒門前射入，為港隊取得致勝入球。落後一球的伊朗，不斷搶攻，港隊門將謝家榮屢救險球。港隊最終1:0勝出，歷來首次晉身亞運足球項目四強。

入球功臣潘沛軒賽後表示，港隊賽前被看低一線，勝出是整隊人的功勞，大家都搏盡比賽。他又說，能夠穿起港隊球衣出賽是他的榮幸，亦是兒時夢想，希望勝利令更多人支持香港足球。

今場表現神勇的港隊門將謝家榮表示，發夢也沒有想過對著巴勒斯坦和伊朗，可以連續兩場沒有失球，今場亦沒有計算自己救了幾多球，最重要是港隊打入四強，創造歷史。

他說，早前被罰停賽一年，想不到自己仍然有機會出戰亞運。他又說，自從香港2009年奪得東亞運金牌後，香港足球發展似乎沒有進步，希望今次亞運後能正視這個問題，期望足總投放更多資源，而資源亦要用得其所，同時希望政府更重視香港足球。

 

責任編輯　李志強

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