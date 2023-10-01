【亞運高球】許龍一為港奪高球首金　港隊男子團體賽摘銅

▲ 許龍一奪得金牌，是香港高球史上首面亞運獎牌。（港協暨奧委會圖片）

港隊在杭州亞運取得第6金，男子高爾夫代表許龍一在個人賽奪金，亦是香港高球史上首面亞運獎牌；港隊亦在團體賽增添銅牌，雙喜臨門。

香港高球隊今日在杭州亞運創造歷史，港隊高爾夫球代表許龍一今日出戰男子個人賽，由首回合開始做出多次低標準一桿的「小鳥」，更曾做出低標準兩桿的「老鷹」最後憑住穩定發揮，最終以總成績低標準27桿，奪得男子個人賽金牌，更為港隊歷史性奪得亞運高球金牌。

港隊男子組以總成績低標準50桿，歷史性贏得首面團體賽銅牌，女子組亦在團體賽獲得第7名的佳績，實現了香港高爾夫球協會在今年亞運創造歷史佳績的目標。

首次參加亞運就贏得冠軍，許龍一賽後表示，能夠取得兩面獎牌，喜悅心情難以形容，又說香港有很多具潛質的年輕球手，今次獲得獎牌有助香港高爾夫球運動發展。

香港高爾夫球協會表示，香港高球近年在國際球壇的傑出表現，是高球運動員多年來艱苦鍛鍊的成果。高協對高球港隊的飛躍成長引以為榮，為了延續這段得來不易的香港高球「收成期」，高協認為香港應該為高球運動提供更多支持，讓青年球手有機會吸取更多實戰經驗。

責任編輯 李志強