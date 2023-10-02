【芳華絕代】梅艷芳離世20年紀念展覽　五大展區重塑梅姐形象

▲ 歌迷會芳心薈籌辦「傳承•永恆傳奇 #梅艷芳」展覽。(攝影：Eric）

「香港女兒」梅艷芳縱然已離開 20 載，但其經典百變形象，及膾炙人 口的歌聲，一直存留在大眾心目中。 今年是梅艷芳逝世 20 週年，為重現百變天后梅艷芳的生平風采、演藝成就及其公益善舉，歌迷會芳心薈特意籌辦「傳承•永恆傳奇 #梅艷芳」展覽，一連兩星期以不同展品、講座，將梅姐光輝事蹟傳承下去。

▲ (攝影：Eric）

五大展區

在旺角新世紀廣場的展覽現已開始，共分為五大區域，分別涵蓋梅艷芳的音樂作品及演出、百變形象對流行文化的影響、經典電影作品、 慈善公益活動，以及形象再現。

其中有展區，夥拍香港都會大學團隊製作，選取梅艷芳過往的經典海報配以新穎的動畫形式呈獻。

▲ 舞台歌衫。(攝影：Eric）

此外，有展區特別透過創新科技元素，邀梅艷芳合作多年的星級髮型顧問 Kim Robinson 及著名時裝設計師何國鉦（Dorian Ho），結合兩位大師的靈感，為阿梅創作出2023年之「嶄新」形象，冀吸引年輕一代了解這位傳奇巨星的精彩一生。

展覽將由10月1日至10月15日於旺角新世紀廣場舉行，除展覽，亦有不同延伸活動，包括電影放映會及歌曲BUSKING及下午座談會等。

▲ 設計師重塑梅姐形象。(攝影：Eric）

同時為秉承梅姐生前熱衷公益的善心，展覽將選定「香港關懷力量」成為活動指定受惠機構，所有活動收益扣除成本後，將直接捐予「香港關懷力量」，以幫助基層及社會上有需要人士。

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