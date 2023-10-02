【女團COLLAR】COLLAR首辦粉絲見面會場地極保密　芯駖：係咪有小禮物可以解開？

▲ 女團COLLAR首辦粉絲見面會！

由邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、王家晴（Candy）、陳泳伽（Winka）、蘇雅琳（Ivy）及李芯駖（Sumling）組成的女團COLLAR，近日除推出團歌《Speak Love》，更將會首次舉行粉絲見面會！

日前，COLLAR官方IG在廣播專區宣布將於10月5日於銅鑼灣某餐廳舉行「COLLAR Collects驚喜Lunch活動」，並只限12小時報名，即現時已截止報名，而Ivy So就搞笑地問：「Speed Dating？」。

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COLLAR見面會玩實名制

根據報名細則，「COLLAR Collects驚喜Lunch活動」為時90分鐘、人均費用為$200（當日閣下之消費，全數直接歸場地協助活動成本之用途），又列明活動會進行拍攝、片段有機會出現在COLLAR的Youtube Channel或其他平台。

而中籤者會於10月2日接獲電郵通知，需在10月3日前回覆電郵以作確認。活動採用實名制，任何改名均不被接納，同時官方亦提醒不能擅自讓給其他人頂替位置。

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活動場地極神秘

值得留意的是中籤者在活動開始前一小時，才會獲電話通知活動地點，保密功夫可謂做到足！

報名細則中也列明「當天拍攝的任何照片或影片必須要絕對保密，如有發現有任何內容及資訊洩漏，中籤者的資格將會被取消」。

▲ COLLAR（IG圖片）

鏡粉早前吐苦水

適逢MIRROR今年成軍5周年，官方早前宣布將於11月1日在迪士尼樂園舉辦MIRO專屬《MIRROR 5th Anniversary Fantastic Meet》，預計容納約12000人，由上午10時半至晚上8時，玩足8小時。

今次見面會派對門票為1680元，比演唱會門票還要貴，有部分鏡粉早已「看透世事」，並鬧爆：「又益黃牛黨」、「貴公司未開賣，可以睇吓班牛收緊幾千蚊做代購」，認為若有心慶祝出道5周年，應該採取實名制購票形式。

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